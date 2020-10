An diesem Wochenende geht der Spielbetrieb in den Ligen des Handballverbands Westfalen wieder los. Die Handballerinnen des SV Teutonia Riemke gehen nach ihrem Aufstieg in der Oberliga an den Start, zum Auftakt empfangen sie die SG TuRa Halden-Herbeck in der heimischen Halle der Heinrich-Böll-Schule.

Die Oberliga startet mit 17 Teams und daher zunächst mit einer Vorrunde. Die Bochumerinnen spielen in der Gruppe zwei. Die Teams auf den Plätzen eins bis drei qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde, die Viert- und Fünftplatzierten sichern sich den Klassenerhalt und spielen Platzierungen aus. Die Mannschaften, die auf den Plätzen sechs bis neun landen, müssen in die Abstiegsrunde ein, in der vier Absteiger ausgespielt werden.

Wir haben einen großen Überblick zusammengestellt: Alle Trainer, Wechsel und Saisonziele von Riemke und ihren Gegnerinnen.

SV Teutonia Riemke

Dinah Pfizenmaier greift mit Teutonia Riemke nun in der Handball-Oberliga an. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Trainer: Mathias Weber

Zugänge: Jana Schwunk (SG Überruhr), Cara Franke (BV Borussia Dortmund III)

Abgänge: Jenny Güntner (pausiert)

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel

SG ETSV Ruhrtal Witten

Trainer: Daniel Buff

Zugänge: Eyleen Karwat, Lucy Peter, Pia Telaar (alle BV Borussia Dortmund II), Nicole Schmidt (TuS Bommern), Nina Schmidt (2. Mannschaft), Hannah Trippe (VfL Brambauer), Katharina Franz (TV Beyeröde II), Pauline Hollatz

Abgänge: Jenny Böhmer & Paulina Jasinska (Karriereende), Verena Löffler (SC Westfalia

Die Handballerinnen vom ETSV Ruhrtal Witten, hier beim Testspiel gegen HSC Haltern-Sythen, zählen zu den Gegnerinnen vom SV Teutonia Riemke. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Kinderhaus), Annika Albus (TuS Bommern), Teresa Jünner & Jessica Hackerts (Königsborner SV), Julia Eckardt (ASC 09 Dortmund), Julia Lewe (Co-Trainerin)

Saisonziel: Möglichst schnell Punkte für die klassenerhaltenden Plätze

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, HC TuRa Bergkamen, TVE Netphen

SG TuRa Halden-Herbeck

Trainer: Carsten Gerhartz

Zugänge: Jennifer Nickolas & Anna Broszio (A-Jugend ASC 09 Dortmund), Katharina Studnitzky (DJK TuS Oespel-Kley), Lisa Witte (HSG Hohenlimburg)

Abgänge: Anne Messarius (2. Mannschaft), Sabrina Richter (Karriereende), Stephanie Steden, Andrea Sayki, Christina Lickfeld (pausieren)

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: TVE Netphen, HC TuRa Bergkamen, SC DJK Everswinkel

TVE Netphen

Trainer: Serkan Kahraman

Zugänge: Keine

Abgänge: Gilvana Mendes Nogueira (zurück nach Brasilien), Marit Vonnahme (beruflich nach Köln), Katrin Ronge und Melanie Immel (Pause), Ricarda Becker („Standby“)

Saisonziel: Platz 1 bis 5

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, HC TuRA Bergkamen

SC DJK Everswinkel

Trainer: Franziska Heinz

Zugänge: Laurine Colbatzky (Ahlener SG), Ella Simon (eigene Jugend)

Abgänge: Sabrina Jäger & Katharina Geukes (Karriereende)

Saisonziel: Platz 1-3 in der Vorrunde für die Qualifikation für die Aufstiegsrunde

Favoriten für Platz 1-3: HC TuRa Bergkamen, TVE Netphen

HC TuRa Bergkamen

Trainer: Jörg Rohde

Zugänge: Elisa Grünzig (zuletzt pausiert), Franziska Bloeß (VfL Brambauer)

Abgänge: Alessia Mariotti (DJK SG Bösperde), Anne Seehagen (ASC 09 Dortmund)

Saisonziel: Unter die ersten Drei für die AufstiegsrundeFavoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel

Lüner SV

Trainer: Marcel Mai

Zugänge: Elisa Wolf (TV Arnsberg), Svea Renhoff (eigene Jugend)

Abgänge: Hanna Peschel (unklar)

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, HC TuRa Bergkamen

HSG Schwerte-Westhofen

Trainer: Mischa Quaß

Zugänge: Devina Dams (ehem. Jugendspielerin)

Abgänge: Keine

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel

SC Westfalia Kinderhaus

Trainer: Florian Ostendorf

Zugänge: Verena Löffler (SG ETSV Ruhrtal Witten), Aline Tier (SV Eintracht Dolberg), Deborah Peters & Hannah Davids (Sparta Münster), Lea Hardeweg (2. Mannschaft)

Abgänge: Kira Enders (Studium in Mainz), Jutta Müller-Deile (beruflich nach Kiel), Julia Stegmann (Karriereende)

Saisonziel: Möglichst viele Punkte für eine gute Ausgangslage in der ggf. zu spielenden Abstiegsrunde

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, TVE Netphen, HC TuRa Bergkamen