Der Handballverband Westfalen hat bereits seine Konsequenzen aus der Corona-Krise gezogen und den Jugendspielbetrieb komplett abgebrochen. Bei den Erwachsenen steht eine Entscheidung noch aus.

Für die weibliche A- und C-Jugend des SV Teutonia Riemke, die beide in der Oberliga am Ball waren, hatte diese Entscheidung unterschiedliche Auswirkungen. „Die Nachricht war sehr enttäuschend, die Mädels sind natürlich sehr traurig“, sagt Jens Weinheimer, Trainer der weiblichen C-Jugend. Seine Mannschaft hätte am vergangenen Samstag das Rückspiel gegen den HSV Minden-Nord um das Weiterkommen in der Westfalenmeisterschaft bestritten.

Mit Abbruch des Spielbetriebs fiel aber nicht nur diese Partie aus. „Ein ganzes Jahr haben die Mädels hart gearbeitet, um so erfolgreich zu sein, und mit einem Mal wird die Chance komplett begraben“, meint Weinheimer über den zerplatzten Traum vom möglichen Westfalenmeistertitel.

A-Jugend von Trainer Mathias Weber trumpft in der Saison mit 17:1 Punkten auf

Die weibliche A-Jugend traf es da deutlich sanfter. Zwar fiel ihr letztes Spiel gegen den TV Verl ebenfalls aus, für ihr Abschneiden aber ohne negative Konsequenzen. Auch schon vor dieser Partie durften die Riemker Mädels sich dank 17:1 Punkten Oberliga- und gleichzeitig Westfalenmeister nennen. „Die Mädels haben solide und gut abgeliefert“, meint Trainer Mathias Weber über den Erfolg seines Teams, das sogar nur aus Jungjahrgängen besteht.

Das bedeutet, dass die A-Jugend in dieser Besetzung noch eine weitere Saison zusammenspielen wird, was natürlich ein großer Vorteil ist. Wie, wann und in welchen Jugendligen es für beide Mannschaft aber dann weitergehen wird, steht noch in den Sternen.