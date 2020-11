Bochum. In Länderspielpausen zieht Thomas Reis, der Trainer des VfL Bochum, die Intensität im Training an. Auch diesmal – aber mit einem Sonderangebot.

Dieses Sonderangebot ihres Trainers wollten sich die Profis des VfL Bochum nicht entgehen lassen. Zum Abschluss des Vormittagstrainings am Mittwoch stellte Thomas Reis den Spielern eine Aufgabe mit Zeitlimit. Es lockte eine „Belohnung“. Schafft das Team die Aufgabe, ist der Nachmittag vor dem Testspiel an diesem Donnerstag beim 1. FC Köln frei.

Reis wählte die Aufgabe mit der Möglichkeit auf etwas freie Zeit bewusst. Die frühe Einheit am Mittwoch war durchaus knackig mit vielen Zweikämpfen gewesen. Die Profis waren fast ausschließlich im hohen Tempo unterwegs. „Wir wollen gegen Köln ja auch ein vernünftiges Spiel machen“, sagte er. „Wenn da alle müde Beine haben, hilft das ja nicht. Die Spieler, die gegen Köln nicht spielen, trainieren dann ja auch am Donnerstag.“ Deswegen hatte er den Profis eine für Profis durchaus machbar Aufgabe gestellt.

Zehn erfolgreiche Versuche

Je zwei Spieler mussten einen Ball mit einer Mindestanzahl von Kopfbällen und ohne das der Ball den Boden berührt über zehn Meter zu einem Tor transportieren, dort sollte der Ball dann an die Latte gespielt werden. Zehn erfolgreiche Versuche waren zu erreichen. Die Bochumer Profis verdienten sich die freie Zeit. Es war der erfolgreiche Abschluss einer für fünf junge Männer besonderen Trainingseinheit.

Mit Henry Kree, Tim Oermann, Luis Hartwig, Gabriel Cavar und Tolga Özdemir trainierten fünf U19-Spieler mit. „Wichtig ist, dass die Trainer hier oben die Jungs mal sehen“, sagte Heiko Butscher dazu. Er ist Co-Trainer von Thomas Reis bei den Profis und U19-Trainer. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen. Ich bin froh über jeden Jugendlichen, der sich oben präsentieren kann, die Intensität spüren und sich zeigen kann.“

Kein Spielbetrieb in den U-Bundesligen

Es ist eine ungewöhnliche Zeit für die U19-Spieler. Der Spiel- und Trainingsbetrieb in den U-Bundesligen ruht wegen Corona im November. Die vergangene Saison wurde vorzeitig beendet, die aktuelle wird/soll nur in einer einfachen Runde ohne Rückspiele ausgetragen werden. Die aktuellen Nachwuchsjahrgänge haben es deutlich schwerer sich und ihre Fähigkeiten aktiv auf dem Platz zu zeigen, als es die Jahrgänge vor ihnen hatten. „Daher“, so Butscher, „ist diese Möglichkeit, bei den Profis mit zu trainieren, so wichtig.“

Mit Mittelfeldspieler Gabriel Cavar und Stürmer Luis Hartwig bekommen zwei U19-Spieler im Test gegen den 1. FC Köln voraussichtlich die Möglichkeit, zu spielen. „In erster Linie sollen gegen Köln natürlich die Profis spielen“, sagte Reis, „die zuletzt wenig oder gar nicht gespielt haben. Die Entscheidung, Cavar und Hartwig dazuzunehmen ist auch deswegen gefallen, weil ich auf den anderen Positionen, mehrere Profis habe, die Spielzeit brauchen. Im zentralen offensive Mittelfeld sind das Robert Zulj und Sebastian Maier. Da hätte es keinen Sinn gemacht, dann noch einen U19-Spieler mitzunehmen.“

Das Hoffen auf das Ende der Corona-Zeit

Mit der Trainingsleistung der U19-Spieler war Reis zufrieden. „Bei dem einen oder anderen sieht man, dass noch was fehlt. Mit Tim Oermann war ja auch ein Jung-Jahrgang dabei, der entwicklungsfähig ist, aber natürlich körperlich noch zulegen muss. Ich glaube schon, dass wir irgendwann den einen oder anderen bei den Profis sehen könnten. Ich hoffe, dass die blöde Corona-Zeit irgendwann vorbei ist und wir das dann auch anders gestalten können. Derzeit ist es schwierig, jedem gerecht zu werden.“