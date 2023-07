ProA: Nach Phoenix Hagen und Artland Dragons – 2,07-Meter-Mann kommt nach Bochum

Bochum. Der gebürtige Hagener Daniel Zdravevski spielte gut 14 Minuten für die Artland Dragons – die Sparkassen Stars wollen ihn nun weiterentwickeln.

Der dritte Neuzugang der VfL Sparkassen Stars Bochum für die neue Saison in der 2. Basketball Bundesliga ProA ist 2,07 Meter groß und ganz in der Nähe aufgewachsen: Der 22-Jährige gebürtige Hagener und Ex-Phoenix-Spieler Daniel Zdravevski kommt zu den Sparkassen Stars, zuletzt lief er für die Artland Dragons auf.

„Leider konnten wir Daniel Zdravevski nicht die Rolle versprechen, die er haben wollte“, erklärt Artland-Geschäftsführer Marius Kröger in der Verabschiedung des Vereins – die größere Chance bekommt der ehemalige Jugendnationalspieler Zdravevski nun wohl in Bochum.

Sparkassen-Stars-Trainer: „Hat eine enorme Qualität“

Daniel Zdravevski unterschreibt bei den VfL Sparkassen Stars Bochum einen Vertrag für die Saison 2023/2024. Foto: Lukas Steppkes / Sparkassen Stars Bochum

In der vergangenen Saison stand Zdravevski in 35 Spielen für Artland im Schnitt 14:21 Minuten auf dem Feld, sammelte 5,7 Punkte und 2,4 Rebounds bei einer Dreierquote von 39 Prozent. Diese Zahlen sollen in Bochum steigen. Sparkassen-Stars-Coach Felix Banobre sagt: „Daniel hat eine enorme Qualität, aber ich denke, dass er noch viel mehr davon zeigen kann. Wenn er das realisiert, wird er automatisch einen Schritt nach vorne gehen. Das wird seine und meine Aufgabe für die nächste Saison.“ Es werde aber „ein wenig Zeit“ brauchen, bis Zdravevski eine tragende Rolle übernehmen kann.

Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert: „Daniel verfügt bereits als noch junger Spieler über einige ProA-Erfahrung. Wir haben seinen Weg seit einiger Zeit intensiv verfolgt und sind überzeugt, dass er hier in Bochum genau die richtige Situation für seine Weiterentwicklung vorfinden wird. Er hat eine Menge spielerisches Potential und wir sind überzeugt, ihm hier den richtigen Feinschliff geben zu können.“

Zdravevski sagt: „Ich freue mich riesig auf das Team und die Fans und habe bis jetzt nur positives aus Bochum gehört. Nach überzeugenden Gesprächen mit Felix Banobre fiel mir der Wechsel sehr leicht.“ Zdravevski stammt aus einer Basketball-Familie: Vater Tome war Trainer bei Phoenix Hagen und seine Schwester Laura U20-Nationalspielerin. Mutter Liljana spielte einst in der 2. Bundesliga für die BG Hagen.

Er ist der dritte Bochumer Neuzugang nach Emil Loch (Iserlohn Kangaroos) und Vincent Friederici (ART Düsseldorf).

