Pro A 2 Basketball-Bundesliga mit den VfL SparkassenStars Bochum gegen die Art Giants Düsseldorf

Keith Anthony Williams, VfL, spielt am Samstag, dem 6. Januar 2024 in der Pro A 2 Basketball-Bundesliga mit den VfL SparkassenStars Bochum, in weiss, gegen die Art Giants Düsseldorf, in schwarz, in der Rundsporthalle in Bochum. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services