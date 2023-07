ProA – Bochum wollte ihn schon länger: Wunschspieler aus Düsseldorf kommt

Vincent John Friederici (schwarzes Trikot, Nr. 30) im Pro-A-Spiel in Jena in der vergangenen Saison. Bald läuft er in der Rundsporthalle auf.

Bochum. Der beste U22-Scorer der vergangenen Saison kommt aus Düsseldorf nach Bochum. Tobias Steinert und Felix Banobre vom VfL schwärmen von ihm.

Aus Pittsburgh meldet sich Vincent Friederici – in der amerikanischen Arbeiterstadt bereitet sich der 22-jährige Basketballer auf die neue Saison in Deutschland vor. In der kommenden Saison wird er im Ruhrgebiet auflaufen: „Ich freue mich sehr darauf in Bochum zu spielen“, sagt in einer Video-Botschaft Friederici, der vom Ligakonkurrenten ART Giants Düsseldorf zu den VfL Sparkassen Stars Bochum wechselt. Endlich, wenn man die Aussagen der Bochumer Verantwortlichen hört.

„Wir haben ihn auf dem Zettel, seit er noch in der Pro B mit den BSW Sixers gegen uns gespielt hat und hätten ihn gerne schon vor der vergangenen Saison geholt“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert über den 1,90 Meter großen Shooting Guard.

Headcoach Felix Banobre kennt den gebürtigen Berliner noch aus seiner Zeit als Nachwuchs-Bundesliga-Coach: „Vincent hat sich stetig gesteigert und das aufgrund seiner enormen Arbeitseinstellung. Er ist hungrig und ambitioniert.“

Sparkassen Stars Bochum: Friederici war U22-Topscorer der ProA

Das hat er in der vergangenen Saison bewiesen, als er großen Anteil am Klassenerhalt des Aufsteigers hatte. Friederici war der beste U22-Scorer der Pro-A-Spielzeit 22/23, stand für Düsseldorf im Schnitt gut 20 Minuten auf dem Parkett. Er erzielte insgesamt 311 Punkte (9,1 Punkte im Schnitt) und wurde in allen 34 Spielen der Düsseldorfer eingesetzt.

Steinert: „Er hat in der letzten Saison, in der er zum besten Nachwuchsspieler der ProA gewählt wurde, gezeigt, dass er auf dem Level angekommen ist und ich traue ihm den nächsten Entwicklungsschritt seiner Karriere zu.“

Friederici ist der zweite Neuzugang nach Emil Loch, der von den Iserlohn Kangaroos kommt. Dazu haben Niklas Geske und Lars Kamp ihre Verträge verlängert. Mehrere Abgänge stehen bereits fest, zuletzt machten die Sparkassen Stars auch den Abgang von US-Amerikaner Conley Garrison offiziell – mit im Schnitt 13,9 Punkten und 4,4 Assists war der 24-Jährige in der vergangenen Saison zu gut, als dass die Stars ihn hätten halten können.

Garrison geht in die erste belgische Liga

Für Banobre war Garrison einer der besten Importspieler der Pro A, nun hat sich Garrison für einen Wechsel in die erste belgische Liga entschieden, es geht zu Belfius Moins Hainaut. Tobias Steinert: „Wir hätten ihn gerne auch im nächsten Jahr im Trikot der SparkassenStars gesehen, aber wir wussten, dass dies sehr schwer wird, weil sein Agent und Conley bereits den nächsten Entwicklungsschritt ins Auge gefasst haben.“

