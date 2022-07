Pro-A-Spielplan: Phoenix Hagen gegen Sparkassen Stars Bochum zweimal in einer Woche

Bochum. „Ein bisschen Playoff-Feeling“: Der Spielplan der 2. Basketball-Bundesliga ProA ist da. Die Sparkassen Stars Bochum starten mit einem Heimspiel.

Zweieinhalb Monate noch bis zum Start der neuen Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga ProA – der Spielplan ist jetzt da. Die VfL Sparkassen Stars Bochum haben ein schönes Auftaktspiel zugeteilt bekommen. Die Bochumer starten mit einem Heimspiel in der Rundsporthalle in ihr zweites Pro-A-Jahr.

Der erste Spieltag ist für Sonntag, 2. Oktober, 17 Uhr angesetzt – zu Gast ist Aufsteiger ART Giants Düsseldorf. „Ein NRW-Duell zum Auftakt ist super“, freut sich Sparkassen-Stars-Geschäftsführer Tobias Steinert, „und danach kommen direkt zwei weitere Aufsteiger.“

2. Basketball Bundesliga ProA wurde aufgestockt – kein Artland-Abstieg

Nach 30 Spieltagen in der vergangenen Saison warten in dieser Spielzeit gleich 34 Hauptrunden-Spiele auf die Pro-A-Teams, es gibt also einige neue Gegner für die Bochumer. Neben Düsseldorf sind auch die WWU Baskets Münster aufgestiegen, gegen die sich die Bochumer vor gut einem Jahr noch im Aufstiegs-Endspiel durchgesetzt hatten.

Auch die Dresden Titans sind aus der ProB aufgestiegen. Die drei Aufsteiger sind auch die ersten drei Gegner der Sparkassen Stars, am 8. Oktober geht es nach Dresden, am 15. Oktober kommen die Münsteraner in die Rundsporthalle.

Aufgrund der Aufstockung der Liga spielen auch die sportlich abgestiegenen Artland Dragons weiter in der ProA. Itzehoe und Ehingen sind als Absteiger nicht mehr dabei, ebenso wie Meister Rostock als BBL-Aufsteiger.

Aus der Basketball-Bundesliga in die ProA abgestiegen sind die Gießen 46ers. Der andere BBL-Absteiger, die Frankfurt Skyliners dagegen, spielen mit einer Wildcard weiter erstklassig: Pro-A-Vizemeister Tübingen Tigers hat aus sportlichen Gründen auf den Aufstieg verzichtet und gehört weiter zu den Bochumer Gegnern.

Volles Programm an Weihnachten, Phoenix-Doppelpack im Januar

Fellix Banobre, Headcoach der Bochumer Zweitliga-Basketballer. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Eine Weihnachtspause gibt es in der ProA nicht, im Gegenteil: Gespielt wird sowohl am Wochenende 22./23. Dezember als auch in der Woche nach Weihnachten – die Sparkassen Stars sind dienstagabends am 27. Dezember zu Gast in Leverkusen.

Die Hinrunde endet am 14. Januar mit dem Derby bei Phönix Hagen. Das Rückspiel des westfälischen Prestigeduells steigt bereits eine Woche später in der Rundsporthalle – „Back-to-back – das hat ein bisschen Playoff-Feeling“, findet Steinert. Am letzten Spieltag vor den Playoffs (29. April) ist Bochum zu Gast bei den Artland Dragons.

Sparkassen Stars Bochum: Die Pro-A-Hinrunde im Überblick

2. Oktober: Sparkassen Stars Bochum - ART Giants Düsseldorf

8. Oktober: Dresden Titans - Sparkassen Stars Bochum

15. Oktober: Sparkassen Stars Bochum - WWU Baskets Münster

22. Oktober: VfL Kirchheim Knights - Sparkassen Stars Bochum

29. Oktober: Sparkassen Stars Bochum - Rasta Vechta

4. November: Tigers Tübingen - Sparkassen Stars Bochum

6. November: Sparkassen Stars Bochum - Nürnberg Falcons BC

19. November: PS Karlsruhe Lions - Sparkassen Stars Bochum

27. November: Sparkassen Stars Bochum - JobStairs Gießen 46ers

3. Dezember: Römerstrom Gladiators Trier - Sparkassen Stars Bochum

10. Dezember: Sparkassen Stars Bochum - Wiha Panthers Schwenningen

17. Dezember: Medipolis SC Jena - Sparkassen Stars Bochum

22. Dezember: Sparkassen Stars Bochum - Eisbären Bremerhaven

27. Dezember: Bayer Giants Leverkusen - Sparkassen Stars Bochum

3. Januar 2023: Sparkassen Stars Bochum - Artland Dragons

7. Januar: Uni Baskets Paderborn - Sparkassen Stars Bochum

14. Januar: Phoenix Hagen - Sparkassen Stars Bochum

Den kompletten Pro-A-Spielplan finden Sie hier

Der Dauerkarten-Vorverkauf der Sparkassen Stars ist gestartet. Alle Infos dazu hier.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum