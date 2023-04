Preußen Münster vor Aufstieg: Spiel gegen RWO im Livestream

Jubel bei Preußen Münster: Ein gewohntes Bild. Mit 71 Toren in 26 Partien stellt der SCP den gefährlichsten Angriff der Regionalliga. Am Karsamstag kommt Rot-Weiß Oberhausen an die Hammer Straße.

Essen. Rot-Weiß Oberhausen ist in der Regionalliga West zu Gast beim SC Preußen Münster – die Tage des SCP in der vierten Liga scheinen gezählt.

Die Mannschaft auf Rekordkurs, das Stadion schon Wochen vor dem Saisonfinale ausverkauft: Es besteht kaum ein Zweifel dran, dass der SC Preußen Münster in wenigen Wochen wieder Drittligist ist. Das Gründungsmitglied der Bundesliga führt die Tabelle der Regionalliga West mit großem Vorsprung an. Der nächste Schritt: Das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am Karsamstag. Wir zeigen das Spiel im Livestream auf waz.de (alle Infos unten im Artikel).

Das Saisonfinale gegen Rot Weiss Ahlen ist längst ausverkauft – sehr wahrscheinlich wird das zwar das letzte Regionalliga-Spiel, aber kein Aufstiegsendspiel für den SC Preußen. Der erste „Verfolger“, Borussia Mönchengladbachs U23, hat schon zwei Spiele mehr absolviert, aber acht Punkte weniger. Elf Punkte aus acht Partien fehlen Preußen (Stand 4. April), um die Meisterschaft rechnerisch fix zu machen (falls Gladbach alle sechs ausstehenden Spiele gewinnt).

Preußen Münster - RW Oberhausen: Alle Infos zum Spiel

Mike Terranova mit einer Ansprache nach dem Spiel, neben ihm: Sebastian Mai und Patrick Bauder (RWO - Fortuna Düsseldorf II, 31. März 2023). Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Regionalliga West, 29. Spieltag: Preußen Münster - RW Oberhausen

Datum: Samstag, 8. April

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Hammer Straße, Münster

Drei Punkte davon sollen her im Heimspiel gegen RW Oberhausen: Bei RWO rückt schon die Planung für die kommende Saison in den Fokus, die Rot-Weißen werden die Saison voraussichtlich zwischen Rang vier und acht abschließen. Für beide Mannschaften ist das Spiel der Abschluss einer Englischen Woche: Münster ist noch Mittwoch in Rödinghausen zu Gast, Oberhausen empfängt Fortuna Köln. Samstag kommt es dann zum Duell im Preußenstadion.

