Post SV Langendreer trumpft groß auf – TT-Team kriselt

Bochum. In der Tischtennis-Landesliga hat PSV Langendreer nach einem Sieg gegen Querenburg die Spitzenplätze im Blick. NRW-Ligist TT-Team enttäuscht.

Das Lokalduell gewonnen und Platz drei gefestigt: Tischtennis-Landesligist Post SV Langendreer feierte im Spiel gegen den TuS Querenburg einen glatten 9:3-Sieg. Mit jeweils zwei Einzelerfolgen trumpften Luca Heidrich und Andreas Hourtz im Duell mit den guten Bekannten aus dem Nachbarstadtteil auf. Die Querenburger konnten dagegen insgesamt nur zwei Einzelsiege durch Jan Reuther und Marcus Porwol verbuchen, womit klar ist, dass sie die Hinrunde auf einem Abstiegsplatz abschließen werden.

Langendreer nimmt Tuchfühlung zur Spitze auf

Ganz anders die Situation bei Langendreer, der als Tabellendritter mit Tuchfühlung zum Führungsduo Schalke/Herten in Lauerstellung liegt. „Es lief bislang sehr gut, außer in der Partie gegen Schultendorf. Mit dem 7:9 haben wir uns leider die Chancen auf Platz zwei verbaut“, meinte Kapitän Dennis Heidrich angesichts des Drei-Punkte-Rückstands.

Die Top drei aus Langendreer ist gut in Form

Maßgeblichen Anteil am bislang guten Abschneiden haben die Spieler an den vorderen drei Positionen: Simon Andre (10:8-Siege), Luca Heidrich (12:6) und Andreas Hourtz (13:3) stellte der Kapitän ein gutes Zwischenzeugnis aus: „Sie spielen bislang eine klasse Saison.“ Zudem sind die Doppel Simon Andre/Andreas Hourtz und Dennis Heidrich/Christoph Statetzni insgesamt noch ungeschlagen. Das Fehlen von Florian Hahn, der nach einer makellosen 7:0-Einzelbilanz Anfang Oktober beruflich nach München zog, wurde im Verein gut aufgefangen.

NRW-Liga: Heftige Niederlage für das TT-Team Bochum

Das TT-Team Bochum kassierte in der NRW-Liga hingegen in Bottrop eine deftige 1:9-Niederlage. Doch das Endergebnis gibt nur bedingt den Spielverlauf wieder. Denn alle fünf Fünf-Satz-Spiele wurden genauso

Zurzeit läuft es nicht rund bei Mustafa Cetin und dem TT-Team. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

verloren wie nahezu alle Sätze, die in die Verlängerung gingen. Zudem vergab Niklas Siepmann in seinem Einzel noch Matchbälle. „Am Ende standen wir mit der klaren Niederlage da, wobei wir aber nicht wussten, warum das so deutlich war. Naja, Mund abwischen und weiter machen“, meinte TT-Team-Kapitän Mustafa Cetin, dessen Mannschaft nun schon seit vier Spielen sieglos ist und auf dem vorletzten Tabellenrang verharrt.

Verbandsliga: Frauen von DJK Viktoria verbessern sich auf Rang vier

In der Verbandsliga verbesserten sich die Damen der DJK Viktoria mit einem 8:2-Auswärtssieg bei Schlusslicht TTC Wuppertal II auf den vierten Rang. Juliana Koglin und Bianca Wittrock blieben ungeschlagen. Herren-Verbandsliga-Schlusslicht TTC Post Hiltrop erkämpfte sich in Metelen zunächst eine 3:2-Führung, unterlag dann aber doch wie erwartet mit 3:9. Nur Reinhold Anton gelang ein Einzelerfolg.