Playoffs: Astro Ladies erwarten intensives erstes Halbfinale

Bochum. Die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen treffen am Montag auf die Hurricanes. Schwächephasen darf sich der VfL dieses mal nicht erlauben.

Dass es jetzt nicht auf einmal einfacher wird, ist klar. In einem Play-off-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga wartet keine Laufkundschaft mehr. Umso gewissenhafter dürften sich die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum auf das erste Duell vorbereiten. Denn wie schwierig die Aufgabe wird, haben sie schon unter der Saison erfahren müssen.

Die Duelle gegen die BG 89 Avides Hurricanes aus Rotenburg während der regulären Saison waren eng und umkämpft. Die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen sind also gewarnt, wenn der Vierte der Nord-Gruppe am Montag in die Rundsporthalle kommt (1. Mai, 17 Uhr).

„Wir können uns keine Situation erlauben, in der es mal für uns nicht läuft“, sagte VfL-Sprecherin Weronika Schielke. „Den roten Faden dürfen wir dieses Mal nicht verlieren.“ Ein schwaches und unglückliches erstes Viertel wie im Viertelfinal-Rückspiel gegen DJK Don Bosco Bamberg wäre gegen die Hurricanes wohl schon eines zu viel.

Astro Ladies Bochum wollen sich auf ihre Stärken besinnen

Das haben die beiden bisherigen Aufeinandertreffen während der Saison gezeigt. Auf die 72:80-Niederlage nach Overtime im Hinspiel folgte ein 71:70 im Rückspiel. „Uns ist durchaus bewusst, dass das ein harter Brocken wird“, sagte Schielke. „Es wird aber schon etwas anderes als noch gegen Bamberg, aber noch ist alles offen. Und außerdem tut uns das Heimspiel zum Anfang gut.“

Fast gebetsmühlenartig wird auch vor dem ersten Halbfinale auf die eigenen Stärken verwiesen. Unruhe scheint es bei den Astro Ladies in dieser Saison nicht zu geben. Aber, auch für die Bochumerinnen wird die Saison immer länger. Zwar sind bis auf die verletzte Small Forward Lisa Kullik („Der Headcoach hätte sie sehr gerne mit dabei.“) alle Spielerinnen für Montag fit, aber die bisherigen Spiele dürften auch an den anderen nicht spurlos vorbeigegangen sein.

Das aber ist kein Grund zum Kopfzerbrechen für Schielke: „Es ist jetzt eine Play-off-Situation. Da kommen Kräfte aus der Reserve, von denen man nicht wusste, dass man sie hat.“

Langermann kann für die Astro Ladies die Erfolgsgarantin werden

Das dürfte besonders für die Schlüsselspielerinnen gelten – so wie Lara Langermann. Die 17-Jährige machte in der regulären Saison zwei sehr gute Spiele gegen Rotenburg. „Das hat ganz gut funktioniert“, sagt sie selber dazu. In zwei Spielen erzielte sie insgesamt 49 Punkte. „Das lässt sich wiederholen.“

Aber auch Bochums Nummer fünf weiß, „dass werden zwei toughe Spiele“. Rotenburg sei eine starke Mannschaft, die nicht umsonst im Halbfinale stehe. Der eigene Erfolg, sprich wieder 49 Punkte, ist ihr nicht so wichtig: „Hauptsache wir schaffen es als Team. Der Sieg geht immer vor.“ Da kann Schielke nur zustimmen: „Jede will am Montag gewinnen.“

