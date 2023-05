Play-offs: Astro Ladies Bochum verpassen den dritten Platz

Opladen. Die Bochumer Basketballerinnen müssen sich dem glücklicher spielenden BBZ Opladen geschlagen geben. Ein Viertel bringt die Vorentscheidung.

Sieben Punkte waren es am Ende, die zu einer Medaille fehlten. Die VfL Viactiv Astro Ladies mussten sich nach einer über weite Strecken starken Vorstellungen im Spiel um Platz drei dem BBZ Opladen geschlagen geben.

Und das bittere nach der 52:59-Niederlage im Spiel um Platz drei in den Playoffs der 2. DBBL: Es war ziemlich klar ersichtlich, wo diese sieben Punkte geblieben waren. Nachdem die Bochumerinnen im ersten Viertel gut aufspielten und sich einen vier-Punkte-Vorsprung erarbeiteten (18:14), ging das zweite Viertel in die Hose. „Das ganz Spiel war von Nervosität geprägt - auf beiden Seiten", beschreibt VfL-Sprecherin Weronika Schielke die Partie. "Da wurden im Fastbreak ganz einfache Layups nicht getroffen."

Nur zwei Würfe aus dem Feld wollten den Bochumerinnen in den zweiten zehn Minuten gelingen, hinzu kamen noch vier Freiwürfe. Opladen machte es besser, punktete für 15 und ging mit 29:26 in Führung. "Sie hatten an diesem Tag einfach mehr Glück", gibt Schielke zu.

Astro Ladies Bochum: Das zweite Viertel gibt den Ausschlag

Diese sieben Punkte Unterschied konnten die Astro Ladies in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufholen. So sehr sie sich auch dagegenstemmten. Kurz vor dem Ende des Spiels gingen die Bochumerinnen sogar noch einmal in Führung. Doch die BBZ-Frauen spielten es souverän herunter.

Daran änderte auch eine glänzend aufgelegte Center-Spielerin Keylin Filewich nichts, die für über die Hälfte der Bochumer Punkte verantwortlich war (29) und auch in der Rebound-Arbeit die beste bei den Astro Ladies war. Schielke zieht trotzdem ein positives Fazit: „Die Mädels haben gekämpft und sich auf jeden Ball geworfen. Die Enttäuschung ist jetzt groß, aber der vierte Platz ist nach dieser Saison trotzdem gut."

Astro Ladies: Olson (5 Punkte/1 Dreier/3 Rebounds), Bleker (8 Rebounds), Behr (1 Rebound), Langermann (12/2 Dreier), Filewich (29 Punkte/10 Rebounds), L. Morsbach, Friedrich (2/8 Rebounds), Thomas, Martin (4/3 Rebounds), Barroso-Perez, E. Morsbach, Laerbusch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum