Platzek, Lerche-Hammer, Kacktore: die Highlights zu Wattenscheid - Bocholt

Marcel PLatzek jubelt: Der ehemalige Torjäger von Rot-Weiss Essen brachte den 1. FC Bocholt bei der SG Wattenscheid 09 in Führung.

Wattenscheid. Platzek trifft, Lerche trifft – und Bocholt jubelt nach zwei nicht wirklich schönen, aber umso wichtigeren Toren: Die Highlights im Video.

Mit 3:1 gewann der 1. FC Bocholt das Kellerduell der Fußball-Regionalliga West bei der SG Wattenscheid 09. Wie die Bocholter Tore fielen, war besonders ärgerlich für die SGW, besonders das zweite und dritte – „Eier-Tor“ nannte zum Beispiel Tom Sindermann den Bocholter Führungstreffer kurz vor Schluss durch Mergim Fejzuhallu. Und auch das 1:3 war ein „Kacktor“, das von der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ auf Instagram aufgegriffen wurde.

SGW-Keeper Bruno Staudt wollte in der Nachspielzeit den Ball ein letztes Mal nach vorne schlagen – auf dem durchlöcherten Wattenscheider Acker schlug er aber ein Luftloch und der gerade eingewechselte Marc Beckert schob den Ball ins leere Tor. Beide Trainer sprachen Staudt von Schuld für das Endergebnis frei, der Wattenscheider Keeper nahm es nicht so leicht und ärgerte sich natürlich über den Fehler: Vielleicht hätte die SGW aus einem letzten langen Ball ja doch noch den Ausgleich machen können ...

Das schönste Tor des Tages allerdings hatten die Gastgeber erzielt – Wattenscheids zwischenzeitlicher Ausgleich war ein sehenswerter Freistoßkracher von „Bulle“ Dennis Lerche. Das und alle weiteren sehenswerten Szenen des Kellerduells sehen Sie hier im Video: In Kooperation mit Sporttotal zeigen wir die Highlights des Regionalliga-Spiels SG Wattenscheid 09 gegen 1. FC Bocholt.

Wattenscheid 09 - Bocholt – die Tore im Video

Für die SG Wattenscheid geht es am kommenden Samstag weiter mit der Partie am Tivoli bei Alemannia Aachen (14 Uhr). Bocholt versucht parallel, im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück den dritten Sieg in Folge einzufahren.

