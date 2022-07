Duell in der Halle: Gina Lückenkemper (l) und Tatjana Pinto (r) beim 60-Meter-Lauf während der Deutschen Hallen-Meisterschaft in Leipzig – da gewann Pinto. Im Berliner Olympiastadion sicherte sich zuletzt Lückenkemper den Deutschen Meistertitel.

Leichtathletik Pinto vs. Lückenkemper? So plant der TV Wattenscheid das Lohrheide-Meeting

Wattenscheid. Der TV Wattenscheid 01 will das Lohrheide-Meeting etablieren. Eine Woche vor der EM soll die Premiere top-besetzt sein – auch mit Harting.

Leichtathletik im Retro-Look: Die Plakate und Flyer des TV Wattenscheid 01 sehen nach großer Tradition aus, aber das täuscht: Mit dem „Lohrheide-Meeting“ am 6. August hebt der Verein ein neues Leichtathletik-Highlight im Lohrheidestadion aus der Taufe. „Der Entwurf für das Plakat ist von 1977, das haben wir aus einer alten Werbung übernommen“, sagt TV-01-Manager Michael Huke. Ansonsten ist aber alles neu – und es soll sich dabei nicht um eine einmalige Sache handeln.

Der Zeitpunkt für das Event könnte kaum besser gewählt sein: Am Wochenende vor dem Start der Europameisterschaften in München soll das Lohrheidestadion für möglichst viele Top-Sportlerinnen und Sportler die Bühne zur Generalprobe sein. Ein Duell hat Huke besonders im Auge: Gina Lückenkemper gegen Tatjana Pinto, die gerade ihre erste Sommersaison im Trikot des TV 01 bestreitet.

Bei den Deutschen Meisterschaften kam es nicht zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Top-Sprinterinnen, da Pinto aufs Finale verzichtete. Rennen die beiden in Wattenscheid gegeneinander, wäre es das Highlight des Tages.

Lohrheide-Meeting Wattenscheid: Christoph Harting wirft, Jasinski fehlt

„Darüber würden wir uns natürlich freuen“, sagt Huke – ob Lückenkemper kommt, ist aber noch offen. Am gleichen Tag findet ein Diamond-League-Meeting in Polen statt. Schneidet Lückenkemper bei den Weltmeisterschaften in den USA (ab diesem Wochenende) gut ab, dürfte sie wohl eher dort starten.

In der ersten Liga der Leichtathletik-Meetings spielt Wattenscheid in diesem Jahr noch nicht mit. Gerade nach dem Stadion-Umbau für die Universiade 2025 soll das Lohrheide-Meeting aber auch ein Anlaufpunkt für Top-Athletinnen und Athleten werden, um Ranglistenpunkte zu sammeln. In diesem Jahr ist der Trumpf vor allem die folgende EM. „Wir haben schon viele Anfragen und stellen gerade die Felder zusammen und schauen, wen wir mit unseren begrenzten Mitteln verpflichten können.“

Wirft in Wattenscheid: Christoph Harting, Olympia-Goldmedaillen-Gewinner von Rio 2016. Foto: Michael Kappeler / dpa

Zu gerne hätten die Wattenscheider auch die beiden deutschen Diskus-Medaillen-Gewinner von Rio de Janeiro 2016 gemeinsam in einem Wettkampf gehabt: Christoph Harting, der da Gold gewann, wird nach derzeitiger Planung auch antreten. Das Aufeinandertreffen mit dem Wattenscheider Bronze-Gewinner Daniel Jasinski fällt aber aus, nachdem der seine Saison verletzungsbedingt abbrechen musste.

Auch die Deutschen U23-Meisterschaften finden in Wattenscheid statt

Für den TV 01 ist das Lohrheide-Meeting ein weiterer wichtiger Termin in einer Saison voller sportlicher Highlights: Rund zwei Wochen nach den Deutschen Meisterschaften in Berlin beginnen ja am Freitag die Weltmeisterschaften in Eugene (USA), mit Jessie Maduka und Julia Ritter sind zwei Athletinnen des TV 01 mit Einzelstarts dabei. Patrick Schneider und Tatjana Pinto sind zudem für die deutschen Staffeln nominiert.

Und noch zwei Wochen vor dem Lohrheide-Meeting, am 23./24. Juli, wird es schon einmal voll im Wattenscheider Stadion. Bei den Deutschen U23-Meisterschaften ist der TV 01 zwar de facto Gastgeber – Ausrichter ist aber die Stadt Bochum gemeinsam mit dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Der TV 01 ist lediglich dafür verantwortlich, die Anlage bestens aufbereitet zur Verfügung zu stellen und hat mit Joyce Oguama, Maximilian Sluka und Nicola Kondziella natürlich auch Medaillen-Ambitionen.

Vorverkauf fürs Lohrheide-Meeting gestartet

TV-Manager Michael Huke ist froh, dass die U23-Meisterschaften im Lohrheidestadion stattfinden: „Auch wenn wir nur unsere Anlage bereitstellen: Dass Meisterschaften stattfinden, hat natürlich immer auch etwas mit Standortsicherheit zu tun.“

Der Ticket-Verkauf fürs Lohrheide-Meeting ist gestartet: Karten sind erhältlich in der Geschäftsstelle des TV Wattenscheid 01 im Olympiastützpunkt an der Hollandstraße 95 (Telefon: 0 23 27-93 35 50 / Fjacobi@tv-wattenscheid-01.de / hagemeier@tv-wattenscheid-01.de) sowie im Derpart-Reisebüro am August-Bebel-Platz (Telefon: 0 23 27-30 95 0) in der Wattenscheider Innenstadt.

Mehr Infos auf der Website des TV Wattenscheid 01

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum