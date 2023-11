Bochum Das hat wohl niemand so kommen sehen: Phoenix Hagen wird im Derby von den VfL Sparkassen-Stars Bochum vorgeführt. Harris und Krause werden disqualifiziert.

In der 32. Spielminute dieses Basketballderbys zwischen den VfL Sparkassen-Stars Bochum und Phoenix Hagen erklang ein wildes Geräuschkonzert. Nach der Auszeitsirene brüllten und klatschen die Bochumer Fans, sie trommelten, tröteten und schüttelten sogar zwei Kuhglocken, die jedes Alpendorf wach läuten könnten. Und dann brüllte der Hallensprecher dreimal ins Mikrofon: „Hier regiert der VfL!“ In Bochumer Ohren klang das vermutlich noch schöner als das Musical Starlight Express, das zwei Häuser nebenan dargeboten wurde.

Ziemlich überraschend dominierten die sportlich kriselnden Sparkassen-Stars vor 1536 Zuschauern das Derby gegen ihren Rivalen aus Hagen, der als Tabellenzweiter mit rund 200 euphorisierten Fans angereist war. Mit 109:91 (50:40) besiegte der VfL die Volmestädter, die es diesmal nicht ansatzweise schafften, ihren Gegner defensiv zu zermürben.

Phoenix-Fans mit Spitze gegen Bochum

Positiv war nach Spielschluss für beide Teams festzuhalten: Das Derby verlief friedlich. Das ist erwähnenswert, weil der Prolog dieses Duells reichlich Zündstoff bot. Der VfL versuchte mit einem „exklusiven Ticketing“, dass möglichst wenige Phoenix-Fans den Weg in die Rundsporthalle finden und dort die Stimmungshoheit übernehmen. Weil aber doch einige Hagener Fans an den für Bochumer gedachten Exklusiv-Link gelangten, mischten sich Gästefans unters Publikum auf der Haupttribüne.

Daraufhin verkündete der VfL einen Tag vorm Spiel: Wer sich außerhalb des Gästeblocks optisch und akustisch zu Phoenix bekenne, der könne seines Platzes verwiesen werden. Ein im Basketball höchst unübliches Regelwerk, das den Hagener Fans sauer aufstieß. Vor dem Hochball präsentierten die Tornados ein Banner mit der Aufschrift: „Exklusiver VVK in Bochum; https://tinyurl.com/HAGENLEAKS“. Und darunter „…auswärts Wladiwostok bleibt unser großer Traum“.

Schwere Kost in 1. Hälfte

Eine Hagener Überlegenheit, die sich aus der aktuellen ProA-Tabelle ableiten ließ, war vom Hochball an nicht zu erkennen. Im ersten Viertel wehrte sich Phoenix noch mit einem gut aufgelegten Brock Mackenzie (9 Punkte), Offensivrebounds und einigen schönen Defensivaktionen. Aber zu Beginn des zweiten Viertels nahm das Unheil seinen Lauf. Bochum schickte zwei frühe Dreier durchs Netz – Auszeit Hagen (25:20/11.). Der VfL spielte weiter mit einem schwindelerregenden Tempo, während Phoenix auf der anderen Seite kaum einen vernünftigen Spielzug zustande brachte. Erneut kranke das Hagener Spiel an Wurfschwäche, und das in allen drei Kategorien.

Bochum erhöhte in der 16. Minute schon auf 38:25 und spielte spektakulär, etwa beim Alley-Oop von Quinten Nelson auf Tom Alte, der den Ball zum 46:36 durch den Korb wuchtete (19.). Unglückliche Szene dann noch vor der Halbzeitsirene: Nach Ansicht der Schiedsrichter foulte Kristofer Krause den Bochumer Nelson beim Dreierversuch und war darüber so erbost, dass er noch mit einem technischen Foul sanktioniert wurde. Vier Fouls hatte Krause zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Konto – eine Schwächung der Hagener Rotation, auch wenn Marvin Omuvwie nach sieben verpassten Spielen seinen Saisoneinstand gab.

Hagener Hoffnung im Keim erstickt

Phoenix zündete zu Beginn der zweiten Hälfte einen 7:0-Lauf, aber der verpuffte so schnell, wie er entstand. Die Bochumer spielten das Pick-and-roll mit den Aufbauspielern Geske/Cohn und den Centern Alte/Dietz in Perfektion und verwandelten selbstbewusst ihre Würfe – auch frühe Abschlüsse wie beim Dreier vom Hagener Eigengewächs Daniel Zdravevski, der Phoenix mit 73:55 ins Hintertreffen brachte (27.).

Gleich zu Beginn des letzten Viertels wurde deutlich, dass ein Hagener Aufbäumen wirkungslos wird. Im ersten Phoenix-Angriff verlegte zunächst Krause einen Layup, dann scheiterte Boner zweimal, ehe nach drittem Offensivrebound Siler Schneider einen Airball von der Dreierlinie schmiss.

Kurz vor Schluss entlud sich dann noch Hagener Frust: Krause und Hagens Trainer Chris Harris schimpfen mit den Schiedsrichtern und fingen sich technische Fouls ein; Harris sogar zwei, sodass er wie Krause den Halleninnenraum verlassen musste. Auch Kraushaar holte sich ein „T“ ab. Entschieden war die Partie zu diesem Zeitpunkt längst. Bochum fand diesmal vollends zu seinem Spielstil und versenkte den Dreier mit einer Wahnsinnsquote von 56 Prozent (14/25).

Phoenix: Nawrocki (7), Schneider (3), Kraushaar (11, 11 Assists), McCall (11), Mackenzie (22), Omuvwie (4), Uhlemann (7), Bohannon (14), Krause (8), Boner (2, 10 Rebounds).

Topscorer Bochum: Nelson (25), Cohn (18), Loch (15).

Zuschauer: 1530.

