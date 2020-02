Bochum. Die Saison in der Volleyball-Verbandsliga verläuft gut für Eintracht Grumme. Dazu trägt auch Paul Elstner bei.

Paul Elstner spielt eine gute Saison mit Eintracht Grumme

Obwohl Paul Elstner erst vor der Saison zu den Grummer Volleyballern kam, ist der 26-Jährige ein alter Bekannter bei der Eintracht. Elstner spielte schon einmal ein halbes Jahr in der zweiten Mannschaft. Vergangene Spielzeit war der Außenangreifer aber bei TuS Hattingen aktiv. Von da wechselte der Recklinghäuser zusammen mit Sebastian Ritter und Lukas Landmeyer zum SV Eintracht Grumme.

Es gab aber auch eine Phase, in der Elstner Volleyball gar nicht mehr reizte. „Ich war etwas frustriert bei meinem alten Verein, weil ich höher spielen wollte“, so der Mathestudent der Ruhr-Uni Bochum. „Deswegen habe ich zwischenzeitlich eine Pause eingelegt.“ Fast acht Jahre lang war er nicht aktiv, ehe er zu Beginn seines Studiums wieder anfing zu spielen.

Verletzung beendet das erste Engagement

Sein erstes Engagement bei Grumme wurde allerdings von einer Verletzung beendet. Auch zu Beginn dieser Saison fiel Elstner, der auch einen Trainerschein besitzt, mit einem Bänderriss aus. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch auf dem Feld lief es für die Eintracht in den vergangenen Wochen deutlich besser. Nachdem der Wiederaufstieg für den Oberliga-Absteiger zwischenzeitlich weniger realistisch schien, konnte das Team mit fünf Siegen am Stück auf den dritten Tabellenplatz vorrücken.

Trainerin Karina Zuk sieht die Entwicklung beim SV Eintracht Grumme in der Verbandsliga positiv. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Erst im vorletzten Spiel in Holsterhausen gab es wieder eine Niederlage. Beim direkten Konkurrenten unterlag das Team von Karina Zuk im Tie-Break. „Wir haben unsere Leistung nicht abgerufen“, resümierte die Trainerin. Auch Elstner war mit der Partie nicht zufrieden. „Es wäre deutlich mehr drin gewesen.“

Wiedergutmachung gelingt

Am vergangenen Wochenende bot sich Grumme die Möglichkeit zur Wiedergutmachung, und die wurde genutzt. Gegen die sich in Abstiegsnot befindende fünfte Mannschaft des Zweitligisten Humann Essen gab es einen klaren Drei-Satz-Erfolg. Damit hält die Eintracht Schritt mit der vierten Essener Mannschaft, die mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer ist.

Am kommenden Spieltag (So., 13.30 Uhr) kommt es dann zum Spitzenspiel gegen Humann Essen IV. „Humann hat einen guten Aufschlag, deswegen muss unsere Annahme stabil sein“, so Zuk. „Zudem sind sie eingespielt und haben im Heimspiel die Unterstützung der Fans auf ihrer Seite.“ Erschwert wird die Grummer Personalsituation von einer Grippewelle, die im Team kursiert. Generell betrachte die Trainerin die Entwicklung ihrer Mannschaft positiv. Man habe viele Zugänge und Verletzungen gehabt, aber man würde sich immer besser aneinander gewöhnen.

Elstner, der auf seiner Position starke Konkurrenz hat, lobte das Niveau in der Verbandsliga. „Die Liga ist insgesamt stark, aber trotzdem ist der Aufstieg möglich und bleibt das Ziel.“ Sollte die Rückkehr in die Oberliga nicht gelingen, wäre er zwar nicht frustriert, aber dagegen, noch eine Liga höher zu spielen, hätte er nichts.