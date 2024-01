Parkour: Davina (26) turnt durch die Bochumer Hinterhöfe

Bochum Davina Fisseler startete als erste deutsche Frau bei einem Parkour-Weltcup. Auch in TV-Shows trat sie auf. Was die Bochumerin erlebte.

Ob in Hinterhöfen, auf einer Parkour-Anlage oder doch in einer Sporthalle. Davina Fisseler findet überall einen passenden Trainingsort. Für ihre Sportart Parkour benötigt die Bochumerin nicht viel. „Theoretisch kann man sich überall Challenges suchen“, sagt die 26-Jährige.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Und das tut sie. Im Sommer trainiere sie mit ihrer Trainingsgruppe draußen auf Parkour-Anlagen wie zum Beispiel in der Hustadt oder in Hinterhöfen. Die Reaktionen von Passanten seien unterschiedlich. Viele freuen sich über die Sportler in ihrer Nachbarschaft, andere seien aber auch nicht so begeistert. „Da hören wir auch manchmal, dass wir die Betonmauern kaputt machen würden“, sagt Fisseler: „Das stimmt natürlich nicht, wir nutzen die nur als Trainingsgeräte.“

Ein Fall ist der Studentin besonders in Erinnerung geblieben. „Ich glaube das war in Riemke, da ist zuvor ein Auto in eine Mauer gefahren und hat sie zerstört“, erinnert sich Fisseler. Sie habe mit ihren Trainingskollegen später an dieser Stelle trainiert. Ein Anwohner habe sich dann bei ihr und ihren Trainingskollegen beschwert. „Er meinte, dass wir das doch waren. Aber wie soll ich das mit meinen 50 Kilo schaffen?“ Bei solchen Beschwerden handele es sich aber um Einzelfälle.

Bochumerin war bei Ninja Warrior: „Das Wasser war sehr viel kälter als gedacht“

Mit ihrer Leidenschaft nahm die Bochumerin schon öfter an TV-Shows teil. Insgesamt dreimal war sie in der RTL-Sendung Ninja Warrior zu sehen, in der Athletinnen und Athleten einen Parkour absolvieren müssen. Das erste Mal war Fisseler 2020 bei den Dreharbeiten in Köln. „Mein Lauf war eigentlich ganz okay. An dem Tag sind die ersten beiden Frauen ins Halbfinale gekommen und ich war die Dritte. Das war etwas undankbar.“

Als Pakour-Sportlerin trainiert Davina Fisseler auch auf Parkour-Anlagen draußen. „Theoretisch kann man sich überall Challenges suchen“, sagt die Bochumerin. Foto: Sebastian Sternemann / Funke Foto Services

Wenn die Athleten an einem Hindernis scheitern, fallen sie in ein Wasserbecken, das unter dem Parkour ist. „Das Wasser war sehr viel kälter als gedacht“, erinnert sich Fisseler. Auch an der Trampolinshow Big Bounce, ebenfalls von RTL, nahm sie im vergangenen Jahr teil. Dort musste sie einen Parcours mithilfe von Trampolinen überwinden.

Bochumerin war erste deutsche Frau bei Parkour-Weltcups

In ihrem Sport ist Fisseler so gut, dass sie bereits an internationalen Wettkämpfen teilgenommen hat. Als erste deutsche Frau startete die Bochumerin im vergangenen Jahr bei einem Parkour-Weltcup in Bulgarien und schaffte es unter die Top 15. Dabei musste sie einen möglichst schnell über Mauern springen und sich an Stangen entlanghangeln. Auch wenn sie sich nicht für das Finale qualifizieren konnte, genoss sie die Reise zum Weltcup. „Wenn die ganzen Nationen einlaufen und man selbst steht dazwischen, ist das schon ein cooles Gefühl“, erinnert sie sich. Insgesamt waren 28 Nationen bei dem Weltcup in Sofia vertreten. Fisseler hofft, auch in diesem Jahr für den Weltcup nominiert zu werden, um ein Finalticket lösen zu können.

Die gesamte Reise habe sie allerdings selbst organisieren müssen. Die Suche nach Sponsoren, die Organisation von Hin- und Rückflug sowie die Buchung der Unterkunft übernahm sie selbst. „Da ist man so beschäftigt, dass man das erstmal gar nicht richtig checkt, dass man bei einem Weltcup starten wird.“ Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr konnte sich Fisseler für das Finale der besten acht qualifizieren.

Bochumer Parkour-Sportlerin trainiert im „Open Space“

Mit sieben Jahren habe Fisseler in ihrer Heimat Schwelm mit dem Turnen angefangen. Für ihr Psychologie-Studium an der Ruhr-Universität ist sie nach Bochum gezogen. „Eigentlich wollte ich dann auch wieder turnen, habe aber irgendwie nicht so richtig Anschluss gefunden.“ Für eine kurze Zeit sei sie in einem Verein gewesen. „Da sind wir zu Urbanatix gegangen. Da habe zum ersten Mal Parkour auf der Bühne gesehen und dann habe ich auch damit angefangen.“

So habe sie den „Open Space“ in der Bessemerstraße in Bochum kennengelernt, wo sie auch heute noch meistens trainiert. An sechs Tagen in der Woche trainiere sie jeweils zwei bis drei Stunden. Hinzu komme das Krafttraining. Vieles erinnere sie an das Turntraining von früher. Einen direkten Trainer habe sie aber nicht. Das Training sei selbstorganisiert in ihrer Gruppe. „Da ist es so, dass jeder jedem etwas beibringt.“ Am liebsten mache sie Salti. „Ich glaube, das kommt noch vom Turnen.“

Das ist Parkour Parkour ist eine Trendsportart, bei der es darum geht, möglichst effizient und nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Dabei müssen Hindernisse überwunden werden. Bewegungsfluss und -kontrolle stehen im Vordergrund, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Turnerbundes, zu dem Parkour gehört. Es gibt zwei Wettkampfkategorien beim Parkour: Speed und Style. Beim Speed müssen die Athletinnen und Athleten den vorgegebenen Parkour möglichst schnell absolvieren. Dabei müssen bestimmte Check-Points passiert werden. Beim Freestyle komme es weniger auf die Zeit als mehr auf die Tricks an, die die Sportler im Parkour zeigen. Es gebe zwar keine Anforderungen, die verschiedenen Tricks geben allerdings unterschiedlich viele Punkte. Dafür haben die Teilnehmenden 70 Sekunden Zeit. „Es wird Kreativität und Schwierigkeit bewertet. Ansonsten kann man machen, was man möchte und was man kann“, erklärt Davina Fisseler, die als erste deutsche Frau bei einem Parkour-Weltcup angetreten ist.

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum