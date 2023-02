Leichtathletik Para-Athleten des TV Wattenscheid 09 räumen in Erfurt ab

Wattenscheid. Bei den Deutschen Meisterschaften der Para-Leichtathleten überzeugen die Aktiven des TV Wattenscheid 09. Die Trainerin zeigt sich zufrieden.

Für die Para-Athleten des TV Wattenscheid 01 ging es bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt zur Sache. Vier Athleten im blau-weißen Trikot waren dabei. Ihr Ausbeute: drei Medaillen und fünf persönliche Bestleistung.

Gleich zwei Medaillen holte Nachwuchsathlet Paul Göldner. Der 14-Jährige landete mit einer Weite von 6,26 Meter im Kugelstoßen auf dem zweiten Platz und holte die Silbermedaille mit neuer persönlicher Bestleistung. Über die 60 Meter gab es für ihn Bronze und nochmal eine neue persönliche Bestleistung (9,34 Sekunden).

TV Wattenscheid: Medaillen, Bestzeiten und Angriff auf eine Kader-Norm

Katrin Müller-Rottgardt musste krankheitsbedingt ohne Guide an den Start gehen. Trotzdem verlief die Meisterschaft für sie erfolgreich. Sie holte die Bronzemedaille über 200 Meter (27,91 Sekunden) und belegte den fünften Platz über 60 Meter (8,45 Sekunden).

Weitere Berichte aus der Leichtathletik

Tolle Leistungen zeigte auch Lyn Hollender. Sie überzeugte im Weitsprung mit einer guten Serie und landete am Ende mit 3,34 Metern auf Platz fünf. „Vorher lag ihre persönliche Bestleistung bei 3,20 Metern, jetzt fehlt ihr nicht mehr viel bis zur Bundeskader-Norm von 3,46 Metern. Hollender ist eine der neuen Hoffnungsträgerinnen in Wattenscheid. Auch über 60 Meter zeigte sie ein starkes Rennen. In 10,57 Sekunden belegte sie ebenfalls Platz fünf.

TV Wattenscheid: Trainerin mit allen Leistungen zufrieden

Auch für Simon Theis gab es eine persönliche Bestleistung im Weitsprung. Er zeigte viele Sprünge um die 3,70 Meter und belegte am Ende mit 3,77 Metern, einer neuen persönlichen Bestleistung, den fünften Platz. Über 60 Meter wurde er Sechster in 9,41 Sekunden und konnte auch in diesem Wettbewerb seine persönliche Bestleistung verbessern.

„Das war wirklich ein tolles Wochenende mit super Leistungen“, so das Fazit von Trainerin Simone Lüth. „Es macht richtig Spaß mit den Nachwuchsathleten. Da ist man gerne Trainerin“, lobte sie ihre Schützlinge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum