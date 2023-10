Fussball Kreisliga „Paar dumme Sprüche“: So baut Hiltrop Gelb-Rot-Sünder auf

Bochum. Hiltrops Thomas Geers fliegt im Topspiel gegen Phönix früh vom Platz. Nach dem 2:3 gibt’s eine klare Botschaft von Teamkollege Jonas Föhrer.

Der BV Hiltrop erlebte am Sonntag im Spitzenspiel der Kreisliga A1 eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Frühe Führung, Platzverweis, Gegentor, dann wieder Führung in Unterzahl - doch in der Nachspielzeit kassierten die Hiltroper zwei Tore und gaben damit den Sensationssieg noch aus der Hand. Hier sehen Sie alle Highlights von Hiltrops 2:3-Niederlage im Video.

+++ Last-Minute-Wahnsinn: Die Fotos vom Phönix-Sieg gegen Hiltrop +++

Stürmer Jonas Föhrer war dementsprechend im Video-Interview mit Kommentator Andreas Artz niedergeschlagen. Außerdem richtet er eine klare Botschaft an Gelb-Rot-Sünder Thomas Geers.

BV Hiltrop: Jonas Föhrer im Video-Interview

Hiltrops Jonas Föhrer im Interview Hiltrops Jonas Föhrer im Interview

