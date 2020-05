Spielte jahrelang für den SV Wattenscheid in der ersten Schach-Bundesliga (hier 2012) und ist nun online für seinen Ex-Klub dabei: Alexander Rustemov.

Corona-Krise Online-Schach: SV Wattenscheid 30 marschiert in die 2. Liga

Wattenscheid. Unbürokratisch haben sich weltweit Teams gefunden, die online Meisterschaftsrunden spielen. Der SV Wattenscheid 30 ist mehrmals aufgestiegen.

Vereins-Schachspieler aus aller Welt haben einen guten Weg gefunden, sich in der Corona-Krise im Wettkampf zu messen – online. Der ehemalige Bundesligist SV Wattenscheid 1930 feiert dabei beachtliche Erfolge, ist bereits durchmarschiert in die 2. Online-Liga.

Die erste der fünf Mannschaften der Wattenscheider spielt normalerweise in der NRW-Oberliga, natürlich ruht hier wie überall der Betrieb. Doch der Internet-basierte Wettbewerb feiert weltweit Triumphe, erklärt Ulrich Wolf, der Spielleiter und Online-Mannschaftskapitän der Wattenscheider. „Auf den drei größten Servern spielen täglich, ja stündlich, Hunderttausende Zocker weltweit miteinander“, sagt er.

Donnerstags und sonntags geht es im Schach um Auf- und Abstieg

Schon vor der Krise gab es Online-Schach, aber eher als Zeitvertreib denn als Wettkampf, so Wolf. Wegen der Corona-Pandemie ist dies nun anders. Der nicht-kommerzielle Server Lichess.org etablierte eine Quarantäne-Liga. Deutsche Teams sowie Spielgemeinschaften aus der ganzen Welt messen dort ihre Kräfte in der Teamwertung. Die Mannschaften schließen sich unbürokratisch zusammen und spielen jeweils in zwei Stunden mit zehn Mannschaften Auf-und Absteiger aus, jeweils donnerstag- und sonntagsabends, erklärt Wolf.

Großmeister Rustemov bewegt die Maus für den SV Wattenscheid 30

Wattenscheid stieg nacheinander bereits von der siebten in die zweite Liga auf, zuletzt feierte man Rang eins gegen hochkarätige Konkurrenz in Liga drei. „Das stärkt das Vereinsleben und Mannschaftsgefühl, den lieben Sportsfreunden beim Spielen zuzusehen“, sagt Ulrich Wolf. Und man trifft sich wieder: Der lange Jahre für Wattenscheid aktive Großmeister Alexander Rustemov bewegt nun für seinen Ex-Klub, dem er immer verbunden blieb, die Maus. Rustemov schrieb im Chat: „I am Wattenscheider also!“

55 Mitglieder hat der SV 30, und auch die Jugendlichen des Vereins seien online aktiv, erklärt Wolf.