Oberliga-erfahrener Neuzugang – Premiere für Wattenscheid 09

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 hat einen neuen Mann verpflichtet. Warum die Verantwortlichen glauben, dass Yutaro Ichimura der Mann für hinten links ist.

Der letzte Baustein ist da: Eineinhalb Wochen vor dem offiziellen Vorbereitungsauftakt ist der Kader von Oberligist SG Wattenscheid 09 vorläufig komplett. Der 23-jährige Yutaro Ichimura kommt vom TuS Erndtetrück und komplettiert die Wattenscheider Abwehr, die wie schon in der Aufstiegssaison vor zwei Jahren das Prunkstück der Mannschaft werden könnte.

Ichimura wechselte vor drei Jahren erstmals nach Deutschland, spielte von 2020 bis 2022 für den FC Remscheid, zuletzt ein Jahr in der Oberliga für Erndtebrück. Er ist hinten links eingeplant, wo in den vergangenen drei Jahren fast immer Phil Britscho spielte, wenn er nicht verletzt war – der läuft ja in der kommenden Saison für Liga-Konkurrent TuS Bövinghausen auf.

SG Wattenscheid 09: Ichimura folgt auf Ersatztorwart Ihara

Mit Ichimura sind die Wattenscheider Verantwortlichen aber überzeugt, starken Ersatz gefunden zu haben: Er verkörpere zwar Eigenschaften, die man japanischen Fußballern typischerweise zuschreibt, sei zuverlässig, sagt SGW-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo, aber auch: „Auf dem Platz ist er sicher nicht zurückhaltend, sondern verteidigt mutig und aggressiv und ist dazu beidfüßig.“

Phil Britscho (re.) hat die SG Wattenscheid 09 in RIchtung Bövinghausen verlassen. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

In den Probe-Trainingseinheiten überzeugte Ichimura, am Wochenende hat der 23-Jährige unterschrieben. Und er dürfte für eine Premiere sorgen: Yutaro Ichimura soll der erste japanische Fußballer werden, der ein Meisterschaftsspiel für die SG Wattenscheid bestreitet. Mit Ersatztorwart Seiya Ihara hatte die SGW zwar schon in der vergangenen Saison einen Japaner unter Vertrag, der war aber nicht in der Liga spielberechtigt und kam nur in Testspielen zum Einsatz.

Spielberechtigung ist kein Problem

Bei Ichimura soll es dieses Problem nicht geben: Als Regionalligist spielte Wattenscheid in der vergangenen Saison unter Leitung des Westdeutschen Fußball-Verbandes, für die Oberliga dagegen ist der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen verantwortlich, der andere (niedrigere) Ansprüche hat, um Nicht-EU-Ausländern eine Spielberechtigung auszustellen. Ichimura wird in der Vorstellung des Klubs zitiert: „Die SGW hat viele tolle Fans. Ich möchte gut spielen und die Leute begeistern! Mein Ziel ist es, mich in die Mannschaft einzubringen und gemeinsam erfolgreich zu sein!“

Die Wattenscheider Kaderplanung ist damit vorerst abgeschlossen – dass sich im August zum Ende des Transferfensters aber noch Möglichkeiten ergeben dürften, sich zu verstärken, planen auch Pozo und Trainer Christian Britscho noch ein.

