Nur eine Bochumerin startet bei Westdeutschen Titelkämpfen

In Waltrop werden am Wochenende die Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Frauen und Männer ausgetragen. Dafür legt der normale Meisterschaftsspielbetrieb eine Pause, nur vereinzelt finden ein paar Spiele statt. Aus Bochum startet mit Sophie von Buttlar nur eine Spielerin an dem viel beachteten Turnier mit Teilnehmern bis hoch in die erste, zweite und dritte Bundesliga.

Die 18-jährige Schülerin, die beim TuS Querenburg groß geworden ist und jetzt für den NRW-Ligisten TTF Bönen startet, qualifizierte sich im Herbst als Bezirksmeisterin für das Turnier. Für sie wird es bereits in den Gruppenspielen am Samstag darauf ankommen, möglichst gut abzuschneiden. Die ersten zwei einer Vierergruppe erreichen die Hauptrunde, in der es dann im KO-System weitergeht.

Bei den Herren hatte sich kein Bochumer für das ranghöchste Turnier in Nordrhein-Westfalen qualifiziert. Die Spieler des NRW-Ligisten TT-Team Bochum hatten auf eine Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften verzichtet und ihre Chance vertan.