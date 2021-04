Fußball Oberliga Norman Jakubowski will mit der SG Wattenscheid 09 aufsteigen

Wattenscheid. Er ist der Kapitän des Oberligisten, und er hat hohe Ziele mit der SG Wattenscheid 09. Norman Jakubowski spielt auch kommende Saison für die SG.

Seit 2016 spielt er für die SG Wattenscheid 09, von der Pause wegen der Insolvenz des Vereins einmal abgesehen. Er ist der Kapitän der SG 09 und spielte als einziger des aktuellen Oberliga-Kaders auch schon in der Regionalliga für die Nullneuner. Und: Er bleibt. Norman Jakubowski hat weiterhin hohe Ziele mit den Wattenscheidern.

Der Verteidiger spielt auch kommende Saison für den Lohrheideklub, teilte die SG 09 nun mit. „Eigentlich brauche ich nicht mehr woanders hingehen. Warum nicht sogar mit Wattenscheid 09 in meinen Fußballruhestand gehen?“, zitiert ihn der Verein in seiner Pressemitteilung. Dabei hat der gerade einmal 28-Jährige ja noch eine gute Zeit vor sich.

Jakubowski erklärt die Rückkehr in die Regionalliga mit Wattenscheid als großes Ziel

Womöglich eine höherklassige. Jakubowski: „Es ist nun mein großes Ziel, irgendwann wieder mit dem Verein in die Regionalliga aufzusteigen. Ich habe das Gefühl, ich bin dem Verein und Fans etwas schuldig, denn ich habe viele tolle Jahre hier erleben dürfen und es ist mein Jugendverein. Nirgends habe ich mich so zu Hause gefühlt wie hier.“

Trainer Christian Britscho machte ihn diese Saison zum Kapitän des Traditionsvereins und hebt dessen Führungsqualitäten hervor: „Ich freue mich sehr, dass Norman weiterhin dabei ist. Er war der Erste, der damals, über die Phase der Insolvenz hinaus, seine Zusage gemacht hat und sich zu dem Zeitpunkt völlig bedingungslos in den Dienst des Vereins stellte. Das verdient absolute Anerkennung. Er hat ein gewichtiges Wort in der Mannschaft, ist absolut akzeptiert und war gerade in der Phase des Neubeginns ein wichtiger Ansprechpartner für die Spieler.“

Auch Canbulut und Yildiz spielen nächste Saison für Wattenscheid 09

Während die Saison 2020/21 abgebrochen werden muss, haben sich die Wattenscheider für die kommende Saison einiges vorgenommen. Zahlreich Verträge wurden bereits verlängert, einige neue Spieler geholt und zurückgeholt. So spielen neben Norman Jakubowski mit Berkant Canbulut und Umut Yildiz in der nächsten Saison zwei weitere ehemalige Spieler des letzten Regionalligakaders für die SG 09.