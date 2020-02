Niederlage im Topspiel der Regionalliga für die Astro-Ladies

VfL Astro-Ladies Bochum – BBZ Opladen II 59:64. Das Nachholspiel in der Frauenbasketball-Regionalliga war ein echtes Topspiel. Die VfL Astro-Ladies Bochum erwarteten als Zweiter den Dritten BBZ Opladen. Mit einem Sieg hätten sich die Astro-Ladies im Kampf um die Vizemeisterschaft etwas absetzen können. Daraus wurde nichts.

Nach der Niederlage für die Astro-Ladies sind beide Mannschaften punktgleich. Der direkte Vergleich fällt allerdings zu Gunsten des VfL aus. Die Bochumerinnen waren Opladen von Beginn an nicht mit der nötigen Aggressivität begegnet. Unter dem Korb holte Opladen immer wieder auch in der Offensive den Rebound. Die entstandenen zweiten oder gar dritten Wurfchancen nutzen sie entsprechend. Dennoch hielten die Astro-Ladies den Spielstand lange ausgeglichen.

Astro-Ladies machen zu viele Fehler

In der zweiten Hälfte etwas besser aufgestellte Bochumerinnen bekamen die Opladener Offensive in den Griff. In der eigenen Offensive agierten sie allerdings zu zögerlich und nutzten gute Wurfchancen nicht aus. „Gegen diese Mannschaft waren das einfach zu viele Fehler“, sagte VfL-Trainer David Glöckner. Zwar sei sein Team grundsätzlich die stärkere Mannschaft, an diesem Tag habe aber der körperliche Einsatz gefehlt. Noch eine Minute vor Schluss lagen die Astro-Ladies mit nur einem Punkt in Rückstand, den sie jedoch nicht mehr aufholen konnten.

Kommendes Wochenende ist aufgrund von Karneval spielfrei. Danach stoßen die Astro-Ladies auf den viertplatzierten TSV Hagen, die sich mit ihrer aggressiven Defensive einen Namen gemacht haben. Glöckner mit Blick auf die letzten vier Saisonspiele: „Wir können uns ab jetzt keinen Ausrutscher mehr leisten.“

Viertel: 20:21; 13:15; 15:17; 11:12