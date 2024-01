Niederlage für Teutonia Riemke: „Wurfquote war Katastrophe“

Bochum Die Handballerinnen von Teutonia Riemke waren gegen den Drittletzten der Oberliga gefordert. So erklärt der Trainer die deutliche Niederlage.

Mit vier Siegen in Serie gingen die Handballerinnen von Teutonia Riemke in die kurze Winterpause. Im ersten Spiel des neuen Jahres sollte der nächste Sieg in der Oberliga folgen, doch die Gastgeber aus Bergkamen machten den Bochumerinnen einen Strich durch die Rechnung.

Von Beginn an war Bergkamen das aktivere Team auf der Platte, die Grün Weißen brauchten einige Minuten, um in die Partie zu kommen. Zur Halbzeit lag der SVT mit fünf Toren Rückstand hinten (11:16) und konnte diesen auch in der zweiten Hälfte nicht verkürzen. Die Bochumerinnen waren defensiv zu anfällig und offensiv zu harmlos. Am Ende stand es 21:34.

Teutonia Riemke: „Wir hatten keinen Rhythmus“

„Es war ein absolut gebrauchter Tag und gefühlt ein Deja-Vu zum Hinspiel. Entsprechend sind wir absolut unzufrieden“, sagte Riemke-Trainer Mathias Weber enttäuscht. „Wir hatten keinen Rhythmus und haben mindestens 40 Minuten gebraucht, um einigermaßen ins Spiel zu kommen.“ Das Hinspiel verloren die Grün-Weißen mit 24:31.

Mathias Weber, Trainer der Handballerinnen von Teutonia Riemke, ist mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. (Archivbild) Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services

Weber sparte daher nicht mit Kritik an seiner Mannschaft, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einige Schwächen offenbarte. „Unsere Abwehr-Leistung war indiskutabel, unsere technische Fehlerquote enorm und unsere Wurfquote, gelinde gesagt, eine Katastrophe“, schimpfte Weber. „Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir uns vorgestellt und vorgenommen haben.“

Bochumer Handballerinnen wollen ersten Heimsieg 2024 einfahren

In zwei Wochen (20. Januar, 19.15 Uhr), geht es für die Bochumerinnen in der Oberliga mit einem Heimspiel gegen TuS Hahlen weiter. Dort will der SVT einiges besser machen und den ersten Sieg im Kalenderjahr 2024 einfahren. „Wir müssen mit breiterem Personal mehr Variabilität in die Positionsangriffe bekommen, durch harte Arbeit in den Trainingseinheiten eine deutlich verbesserte Abwehr stellen und vorne eine Wurfquote jenseits der 35 % realisieren“, blickt der Teutonia-Trainer voraus.

TuRa Bergkamen - SV Teutonia Bochum-Riemke 31:24 (16:11)

Riemke: Dietrich, Sievers, Owczarzak (8/4), Kogel, Brandt (1), 12 N.N. N.N. , Pfizenmaier (3), Mittich (3), Koenig (6), Istrefi (2), Hoffmann (1)

