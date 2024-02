Wattenscheid Die SG Wattenscheid holt noch einen Offensivmann - nachdem er in den Testspielen schon ein Tor erzielt hatte. Es gab aber noch etwas zu klären.

Die Offensive der SG Wattenscheid 09 war eine große Enttäuschung in der bisherigen Oberliga-Saison - und ein Fokus in der Wintertransfer-Phase. Beim umjubelten 3:2 über Finnentrop/Bamenohl glänzte der gerade verpflichtete Umut Yildiz direkt mit einem Tor und einem Assist, auch der vergangenes Jahr oft glücklose Felix Casalino war ebenso erfolgreich wie Flügelstürmer Jamal El-Mansoury.

Vor dem Spiel gegen Türkspor Dortmund (Sa., 15 Uhr, Lohrheidestadion) bekommt die Offensive nochmal Verstärkung: Hivan Kouonang ist ab sofort auch ein Teil des SGW-Kaders. Theoretisch könnte er also schon Samstag sein Debüt feiern. Ob gespielt werden kann ist wegen des schlechten Rasens im Lohrheidestadion und der Witterung aber noch offen - am Freitagmittag entscheidet die Platzkommission.

+++ Oberliga live: Die Partie Wattenscheid gegen Türkspor sehen Sie bei uns auf waz.de -hier geht es zum Livestream+++

Wattenscheid 09: US-Amerikaner als Gastspieler schon erfolgreich

Der US-Amerikaner Kouonang hat bereits die Vorbereitung in Wattenscheid mitgemacht und stand in den Testspielen auf dem Platz - gegen Hamborn erzielte er sogar ein Tor. Von Trainer Engin Yavuzaslan gab es Lob, es gab allerdings noch bürokratische Hürden. Spielgenehmigungen für Nicht-EU-Ausländer sind an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Der US-Amerikaner Hivan Kouonang spielt nun für Wattenscheid 09. Foto: Michael Ketzer / SG Wattenscheid 09

Als die SGW vor einiger Zeit etwa den US-amerikanischen Ersatzkeeper Jake Lazarus im Kader hatte, bekam der keine Spielberechtigung. In diesem Fall gab es in dieser Woche aber einen positiven Bescheid: Kouonang ist spielberechtigt und könnte schon gegen Türkspor Dortmund im Kader stehen. Er wird das Trikot mit der Rückennummer 11 tragen.

„Hivan wurde uns Anfang Dezember von seinem Berater angeboten. Er stammt aus US-amerikanischen Collegeteams, die nachweislich sehr gut ausgebildet sind. Wir haben ihn dann zum Training eingeladen und er wusste dort sofort zu überzeugen: Zum einem durch sein Engagement, seine Schnelligkeit und seine Körperlichkeit. Aber auch, dass er trotz der Sprachbarriere sehr schnell und sehr gut in der Mannschaft ankam ”, wird Sportvorstand Hartmut Fahnenstich in der Vereinsmitteilung zitiert.

SG Wattenscheid: News und Hintergründe zum Traditionsclub aus der Lohrheide

Traditionsreicher Verein, tolle Fangemeinde

Der Spieler ist dankbar für die Chance: „Die meisten Leute, die ich aus NRW kenne, haben oft von der SGW als einen traditionsreichen Verein mit Bundesliga-Vergangenheit und einer tollen Fangemeinde gesprochen. Die Gastfreundschaft, der Teamgeist und der Spielstil haben mich motiviert hier zu unterschreiben“, so Kouonang.

News und Hintergründe zum Fußball in Bochum & Wattenscheid

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum