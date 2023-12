Neues Trainingszentrum: So wird Bochum Bundesliga-tauglich

Ein Blick ins neue Trainingszentrum in der Harpener Heide in Bochum - die U12 der Astro Stars durfte bei der offiziellen Eröffnung an den Ball.

Bochum Bochum hat ein neues Basketball-Trainingszentrum - die Vereine sind begeistert über die Möglichkeiten, die sie nun haben.

Bochums Basketballer stehen im Tabellenkeller der 2. Bundesliga, müssen am Samstagabend als krasser Außenseiter bei Tabellenführer Frankfurt Skyliners antreten. In anderer Hinsicht dagegen ist Bochum nun in der deutschen Eliteklasse zu finden: Das komplett renovierte und nun neu eröffnete Basketball-Trainingszentrum an der Harpener Heide gebe es vergleichbar noch „drei- oder viermal in Deutschland“ sagt Sparkassen-Stars-Gesellschafter Hans Peter Diehr, das sei „ein Juwel“.

Laura Barroso-Perez, Teammanagerin der VfL Viactiv Astro Ladies, sagt: „Wir haben ja schon einige Monate dort trainieren können. Jetzt sind aber auch endlich alle Räume fertig, der Videoanalyse-Raum, die Physio-Räume und Arbeitsräume. Als am Freitag die offizielle Eröffnung war, stand ich schon mit offenem Mund da.“

Bochumer Zweitliga-Teams profitieren

Für die Basketball-Zweitliga-Teams ist der Gewinn besonders groß: Bislang teilten sich die Zweitliga-Basketballer die Hallenkapazitäten am Vormittag in der Rundsporthalle mit Schulklassen. „Jetzt sind wir vormittags immer flexibel“, sagt Tobias Steinert, Geschäftsführer der Sparkassen Stars. Die Stadt hat in der Halle das gleiche Parkett verlegt wie in der Rundsporthalle. Der Verein hat die passenden Körbe aufgestellt - perfekte Trainingsbedingungen, auch für Individualeinheiten.

„Ich hätte nie gedacht, dass wir da mal so ein Practice Center haben, in das man zu jeder Zeit rein kann“, sagt Laura Barroso-Perez., und erklärt die Vorzüge: „Es kommt einem durch die Arbeitsräume auch entgegen. Wenn man zum Beispiel im Homeoffice arbeitet, kann man sich da einrichten und zwischendurch mal eine Wurfeinheit einstreuen. Das ist auch super für Studenten oder Schüler.“

Die Stars werden noch dreimal pro Woche abends in der Rundsporthalle trainieren, haben aber vormittags freie Bahn in der neuen Halle. Ein Meilenstein ist das neue Trainingszentrum, sind sie im Verein und in den Teams überzeugt. Dort einrichten werden sich neben den Sparkassen Stars auch die Astro Ladies (ebenfalls 2. Bundesliga) und die zahlreichen (Jugend-)Mannschaften des Hauptvereins, der Astro Stars. Auf den rund 1600 Quadratmetern gibt es neben der großen Basketball-Halle noch Physio-Arbeitsplätze, Räume für Besprechungen und Videoanalysen sowie Büros. Ein Kraftraum soll noch dazukommen.

Auch andere Klubs sollen profitieren, sagt die Stadt

Den Verantwortlichen der Stadt ist wichtig zu betonen, dass die Bochumer Basketball-Szene insgesamt profitieren kann: Schließlich werden durch das neue Trainingszentrum andere Hallenzeiten frei, die sollen dann an andere Klubs vergeben werden.

Bis vor einem Jahr lagerten in dem Gebäude der Gebrüder Horstenkamp GbR an der Harpener Heide tausende Autoreifen. Die Stadt hat das Gebäude gemietet und umgebaut. Am Freitag wurde das Trainingszentrum in einer kleinen Feier offiziell eröffnet: „Wir haben hier in Bochum tolle Bedingungen geschaffen für den Profi-Basketballsport, aber auch für die Jugend, um den Sport nachhaltig zu stärken“, stellte OB Thomas Eiskirch dabei heraus. Der Mietvertrag läuft für mindestens elf Jahre, mit einer Option auf weitere zehn Jahre. Ein Zeitraum, in dem sich die Verantwortlichen der Sparkassen Stars vorstellen können, auch den Bundesliga-Aufstieg in Angriff zu nehmen - dazu bräuchte es allerdings aber auch eine andere Spielstätte.

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum