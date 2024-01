Bochum Der VfB Günnigfeld hat einen neuen Trainer, der vor Herausforderungen steht. Was die Baustellen des Teams sind, was er in der Rückserie vorhat.

Für Michele Di Bari begann vor wenigen Tagen die Reise zusammen mit dem VfB Günnigfeld. Zur Erinnerung: Der 39-Jährige ist der neue Trainer an der Martin-Lang-Straße. Er übernahm die Position von den Interimstrainern Alexander Kriesten und Julian Kaczmarek, die sich nun wieder ausschließlich der Sportlichen Leitung widmen werden (wie die WAZ berichtete).

Am vergangenen Sonntag konnte Di Bari sein neues Team bereits unter Realbedingungen erleben, als die Günnigfelder ihr erstes Vorbereitungsspiel absolvierten (0:2 gegen Herne-Süd). Große Herausforderungen stehen ihm also offensichtlich bevor, weil sein Team nicht nur aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz steht, sondern wohl auch die derzeitige Form und Einstellung einiger Spieler noch verbesserungsfähig sei.

VfB Günnigfeld: Neuer Trainer Michele Di Bari über die größten Baustellen und seine Ziele

Auf Anfrage der WAZ äußert sich Di Bari nun zu seinen Beweggründen, nach Günnigfeld zu wechseln und beschreibt die größten Baustellen sowie die Zielvorstellungen seiner Mannschaft.

Wie kam der Kontakt mit dem VfB zustande und warum stellen Sie sich dieser Herausforderung?

Di Bari: Ich kenne die Sportlichen Leiter Kevin Sickel und Julian Kaczmarek noch aus meiner Zeit in Herne, durch sie kam auch der Kontakt zustande. Wir haben uns getroffen und waren alle schnell auf einer Wellenlänge. Ich bin kein Mensch, der eine lange Bedenkzeit braucht. Ich wollte nur eine Nacht drüber schlafen und habe dann zugesagt. Ausschlaggebend war eigentlich, dass ich einfach mal wieder als Trainer an der Linie stehen wollte. Hinzu kommt, beim VfB wird bald ein neuer Platz gebaut und die Sportliche Leitung ist sehr breit aufgestellt. Das alles gefällt mir sehr gut. Ich bin davon überzeugt, dass der Verein weiter wachsen wird.

Jubel bei den Fußballern des VfB Günnigfeld. Mit Michele Di Bari haben sie einen neuen Trainer. (Archivbild) Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Was sind die größten Baustellen Ihres neuen Teams?

Wenn wir das erste Testspiel gegen Herne-Süd als Grundlage nehmen, dann muss sich jeder im Team hinterfragen, denn das war zu wenig. Es geht vor allem darum, wie man sich präsentiert. Die Jungs haben in dem Spiel auf jeden Fall nicht das gezeigt, was sie eigentlich können. Auch wenn ich bei dem Test viel gemeckert habe, ich kann die Jungs natürlich auch in Schutz nehmen. Es gibt einen neuen Trainer, einige wollten sich vielleicht beweisen. Momentan ist vieles einfach noch schwer zu beurteilen. Meine Spieler haben seit November nicht mehr auf dem Platz gestanden, sie haben also lange keinen Ball gesehen. Auch ein richtiges Training war bisher kaum möglich. Wichtig wird vor allem sein, dass wir als Mannschaft funktionieren.

Mit welchen Zielvorstellungen blicken Sie auf die Rückserie?

Wir wollen als Team auftreten und einen guten Fußball spielen. Es macht immer dann Spaß, wenn man auch erfolgreich ist. Das übergeordnete Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Die Qualität dazu ist auf jeden Fall vorhanden. Wir müssen hart arbeiten und jeder muss seinen inneren Schweinehund überwinden.

