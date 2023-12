Wattenscheid Die SG Wattenscheid verpflichtet einen dritten Spieler aus Bövinghausen: Niklas Lübcke sorgt erneut für Bewegung im Wattenscheider Torwart-Team.

Auf der Torwartposition der SG Wattenscheid 09 herrschte in den vergangenen Jahren wenig Stabilität - eine Nummer eins über mehrere Monate gab es aus verschiedenen Gründen nie. In dieser Winterpause geht der Umbruch im Tor weiter: Mit Niklas Lübcke hat die SGW einen Torwart verpflichtet, der sicher auch den Anspruch hat, schnell die Nummer eins zu werden. Am Freitag bestätigte die SGW die Veprflichtung des Keepers, der zuletzt beim TuS Bövinghausen spielte. Er ist der vierte Winter-Neuzugang der SGW, der dritte aus Bövinghausen.

Es ist ein offener Wettkampf. Der Beste wird spielen und das entscheiden die beiden Trainer Ralf Brandt und Engin Yavuzaslan. Hartmut Fahnenstich - Sportvorstand der SG Wattenscheid 09

Der 24-Jährige komplettiert das Wattenscheider Torhütertrio um die noch deutlich jüngeren Daniel Dudek und Phil Lenweit. Sportvorstand Hartmut Fahnenstich sagt: „Es ist ein offener Wettkampf. Der Beste wird spielen und das entscheiden die beiden Trainer Ralf Brandt und Engin Yavuzaslan. Wir sind sehr froh, dass wir noch einen zusätzlichen Torhüter bekommen haben und er Oberligaerfahrung mitbringt, womit er den jungen Torhütern sicher auch weiterhelfen kann.“

Wattenscheid 09 hatte im Tor Verletzungspech

Auf der Position war im vergangenen halben Jahr viel Bewegung: Die designierte Nummer eins Lars Holm konnte nicht hundertprozentig überzeugen, verletzte sich dann auch noch. Auch Eigengewächs Ahmed Kulalic fiel mit einer Handverletzung aus, so dass erst Daniel Dudek im Tor stand, bevor die SGW nach dem zweiten Spieltag noch Phil Lenuweit verpflichtete. Der 19-Jährige war sofort die Nummer eins, verpasste aber zwei Spiele gesperrt. Oft war er der beste Wattenscheider, trotzdem kassierte er 28 Gegentore in elf Einsätzen.

Lars Holm wollte nach diesen sechs Monaten zurück in seine Heimat Niedersachsen, auch Ahmed Kulalic bat um Vertragsauflösung. Fahnenstich: „Mit zwei Torhütern wäre die Gefahr zu groß, dass beide mal ausfallen. Daher brauchen wir drei gleichwertige Keeper.“ Der Blick zum TuS Bövinghausen, der seinen Kader komplett umbaut, ergab Sinn, zumal Lübcke schon in der Vergangenheit mit der SGW im Kontakt stand.

Lübcke: „Freue mich auf das Stadion und die Fans“

Der beim VfL Bochum ausgebildetete Keeper spielte vorher für Wuppertal, Westfalia Herne und ETB Schwarz-Weiß. war zuletzt auch eine Saison als Ersatztorwart bei Drittligist Borussia Dortmund II. In Bövinghausen machte er 15 Spiele in der Hinrunde, nun hat es mit dem Wechsel nach Wattenscheid geklappt: „Nach dem großen Umbruch in Bövinghausen kamen Hartmut Fahnenstich und Engin Yavuzaslan auf mich zu. Es war schnell klar, dass es für beide Seiten passt und dass wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen wollen. Ich freue mich am meisten auf die Atmosphäre im Stadion und die Fans, die in dieser Liga einzigartig sind.“

