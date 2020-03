Neue Spieler überzeugen bei der A-Jugend der DJK TuS Hordel

Marcel Radke, Trainer der A-Junioren der DJK TuS Hordel, äußert sich auf WAZ-Anfrage zum Wiederbeginn der Meisterschaft und bezüglich der kommenden Aufgaben des Landesligisten.

Zum Meisterschaftsauftakt überzeugte Ihr Team trotz eines frühen Platzverweises mit einem 2:0-Sieg über SuS Stadtlohn. Was war der Schlüssel zum Erfolg?

Wir waren von Beginn an das tonangebende Team und haben den Gegner tief in die eigene Hälfte gedrückt. Die Jungs haben das sehr gut gemacht. Die Rote Karte war sehr zweifelhaft, eine angebliche Tätlichkeit von Faid Dzinic. Die Jungs haben sich in Unterzahl aber nicht verunsichern lassen, haben weiter sehr stark verteidigt und dann auch verdient das 2:0 erzielt.

Sie haben im Winter einige Spieler neu verpflichtet. Wie machen sich die neuen Spieler?

Alle Neuen haben sich wirklich sehr gut eingefügt. Altan Sapkayali beispielsweise, der aus Sprockhövel dazugestoßen ist, hat gegen Stadtlohn sein erstes Spiel für uns gemacht und in der Defensive direkt für mehr Stabilität gesorgt. Auch Junior Camara und Julian Dirks, die ebenfalls neu mit an Bord sind, haben ein solides Spiel gezeigt. Wir haben mit Will Cruishank einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Er ist ein amerikanisches Nachwuchstalent und trainiert bereits bei uns mit. Ab April ist er spielberechtigt.

Ihre Partie am kommenden Sonntag gegen Vreden wurde abgesagt. Was ist für die spielfreie Zeit geplant?

Erst einmal muss ich beklagen, dass unseren Jungs durch diese Absage der Rhythmus geraubt wird. Vreden hat ein Pokalspiel, deshalb wurde das Meisterschaftsspiel gegen uns verschoben. Das ist wirklich ungünstig für uns. Weil fast alle anderen Teams spielen, ist es schwer, jetzt noch einen Gegner zu finden. Wir haben bei Eintracht Dortmund für einen Test nachgefragt, haben bisher aber noch keine Antwort erhalten.