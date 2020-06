Neue Gegner in gewohnter Liga für das TT-Team Bochum

Bochum. Das TT Team Bochum spielt weiter Tischtennis in der NRW-Liga. Dort geht es gegen viele neue Gegner. Training ist wieder möglich.

Es geht wieder ins Ruhrgebiet und ins Rheinland: Nach zwei Jahren in der NRW-Liga Gruppe 1 mit Fahrten ins Münsterland und nach Ostwestfalen wurde das TT-Team Bochum wieder der Gruppe 2 der höchsten Spielklasse Nordrhein-Westfalens zugeordnet. Das ergab die jetzt veröffentlichte Gruppeneinteilung des Westdeutschen Tischtennisverbandes für die Saison 2020/21. Diese soll wie geplant Ende August beginnen, dann allerdings vermutlich – wie in anderen Sportarten auch - mit einigen Einschränkungen.

Das TT-Team Bochum trifft in der NRW-Liga auf eine Vielzahl an neuen Gegnern: TTV Rees-Groin, Mettmann-Sport, TuS 08 Rheinberg und PSV Oberhausen, die wie im Vorjahr der Gruppe 2 zugeordnet wurden. Dazu kommen fünf Aufsteiger: DJK Olympia Bottrop, MTG Horst, TTC SW Velbert, Borussia Düsseldorf III und Spvgg. Meiderich 06/95. Einzig den TSSV Bottrop, der in Gruppe 1 nach dem vorzeitigen Saisonabbruch den dritten Platz belegte und ebenfalls in Gruppe 2 wechselt, kennen die Bochumer aus der Vorsaison.

Training und strengen Vorgaben

„Das ist eine schwere Gruppe. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt noch in der NRW-Liga dabei sind“, sagte Bochums Spitzenspieler Mustafa Cetin, dessen Mannschaft die Klasse, obwohl sie zum Zeitpunkt des Saisonendes einen Relegationsplatz belegt hatte.

Froh ist Bochums spielhöchster Verein, seit zwei Wochen unter strengen Hygienevorgaben wieder in der Halle am Lohring trainieren zu können. „In vier Spielboxen kann mit festen Trainingspartnern gespielt werden. Vorher und nachher muss alles desinfiziert werden“, so Cetin.

Bochumer Landesligisten in einer Gruppe

Die drei Bochumer Landesligisten sind zusammen in Gruppe 5 gelandet. Wie im Vorjahr geht‘s für den Vorjahresdritten Post SV Langendreer in der Landesliga 5 weiter. Dazu kommen Rot-Weiß Stiepel, nach dem Zusammenschluss mit dem TTC Post Hiltrop, und die zweite Mannschaft des TT-Team Bochum als Aufsteiger. Die Bochumer Klubs treffen in der 11er-Gruppe auf die vier Vorjahres-Landesligisten DJK Roland Rauxel, PSV Recklinghausen, SuS Bertlich, SC Buer-Hassel sowie die vier Aufsteiger SF Schnee, TB Beckhausen II, TuS Rahm und TTC MJK Herten II.

Mit gleich zwei Mannschaften ist in der kommenden Saison die DJK Viktoria auf der WTTV-Ebene vertreten. Die Frauen der DJK Viktoria starten wie in der Vorsaison in der Verbandsliga 2. In der auf elf Mannschaften aufgestockten Klasse bekommen es die Viktorianerinnen mit diesen neuen Gegnern zu tun: DJK TTC Herten, TUSEM Essen, DJK BW Annen III und SV Holzen.

Neue Gegner für die DJK Viktoria

Komplett neue Kontrahenten erwartet die Jungen-18-Mannschaft der DJK Viktoria nach dem Aufstieg in NRW-Liga. In der höchsten Nachwuchs-Spielklasse treffen die „Youngster“ auf den TuS Haltern, FC Schalke 04 I, DJK Germania Lenkerbeck, SC Westfalia Kinderhaus, TTC BW Datteln, FC Schalke 04 II und DJK TTR Rheine