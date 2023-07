Neue Fußball-Kreisliga D in Bochum – das steckt dahinter

Die Betriebssportmannschaft des VfL Bochum spielte in den vergangenen zwei Jahren in der Kreisliga C – nun ist sie für die neue Freundschaftsrunde gemeldet.

Bochum. In der Staffeleinteilung des Fußballkreises Bochum ist erstmals die Kreisliga D aufgeführt. Drei Vereine haben dafür gemeldet – einer doppelt.

Mit der Staffeleinteilung der Bochumer Fußball-Kreisligen kennen nun alle Teams ihre Gegner. 32 Männer-Mannschaften spielen in der Kreisliga A, 48 in der Kreisliga B und 84 in der Kreisliga C. 15 Mannschaften haben für die Frauen-Kreisliga gemeldet. Es gibt aber auch eine neue Spielklasse – die „Kreisliga D“, auch „Freundschaftsrunde“ genannt.