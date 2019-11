Nächste Auswärtsfahrt: TC Grün-Weiß muss nach Bielefeld

Gespielt wird beim Bielefelder TTC auf einem schnellen Teppichboden. Ungewohnt für die Jungs des Tennis-Westfalenligisten TC Grün-Weiß. „Das wird eine Umstellung für uns, weil wir bei uns häufiger auf dem langsameren Granulat unterwegs sind“, verrät Grün-Weiß Kapitän Nico Erdmann. Er sieht den Wechsel aber auch als Chance, den Spieltag enger zu gestalten, als es zum Auftakt beim Tennispark Versmold war.

Bielefelder TTC musste Auftaktpleite hinnehmen

Mit einem recht deutlichen 0:6 müssten die Bochumer die Heimreise antreten. Für Erdmann kein Grund zur Sorge: „Jede Partie bringt uns weiter. Wir sammeln wichtige Erfahrungen auf dem Niveau.“ Die Bielefelder, die im Sommer aus der 2. Bundesliga Nord abgestiegen sind, haben ihre erste Partie im Winter ebenfalls verloren – mit 2:4 beim TC Grün-Weiß Paderborn.

„Sie verfügen über ein ausgeglichen starkes Team, gegen die wir wieder nicht als Favorit antreten“, beschreibt Kapitän Erdmann, der den Bielefelder Patrick Pradella noch aus der Jugend kennt. „Er ist jetzt nur noch bei der Leistungsklasse 2, da er weniger Turniere spielt. Dennoch bringt er sehr viel Qualität mit“, führt der Bochumer Kapitän aus.

Faste nach Aufgabe wieder einsatzbereit

In Bielefeld setzt er auf die gleiche Mannschaft wie am ersten Spieltag. Frederik Faste ist nun wieder fit, nachdem er in Versmold erkältet aufgeben musste. „Dementsprechend wird es personell keine Überraschungen geben“, erklärt Erdmann.