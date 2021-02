Nachwuchsathleten des TV Wattenscheid 01 überzeugen erneut

Noah Braida vom TV Wattenscheid 01 zeigte beim Hallenwettkampf in Chemnitz gute Leistungen.

Wattenscheid Es ist für die Nachwuchsathleten des TV Wattenscheid eine schwierige Zeit. Dennoch zeigten sie bei Hallen-Wettkämpfen gute Leistungen.

Auch die Nachwuchsathleten des TV Wattenscheid haben derzeit wenige Möglichkeiten, um ihre Leistungsfähigkeit in Wettkämpfen zu überprüfen. Die wenigen Chancen aber nutzen sie. Lennart Hartenberg zeigte beim PSD Bank Indoor Meeting in Dortmund seine starke Form gezeigt. Starke Leistungen gab es auch von den Wattenscheider Hürdensprintern Noah Braida und Mark Petruschka in Chemnitz.

Über die 60-Meter-Strecke sprintete der U18-Athlet Hartenberg noch einmal unter 6,80 Sekunden. Mit 6,76 Sekunden blieb er nur eine Hundertstel über dem Deutschen U-18-Rekord. Diesen Rekord hatte er selbst unlängst eingestellt. Der Vorlauf sollte das letzte Rennen dieser Hallensaison für ihn sein. Zwar konnte er sich mit seiner Zeit für das stark besetzte Finale qualifizieren, darauf musste er jedoch leider wegen einer Muskelverletzung verzichten.

Nachwuchs-Hürdenläufer überzeugen in Chemnitz

Braida und Petruschka sind ebenso gut in die Saison gekommen. Im Chemnitzer Sportforum zeigten die beiden Wattenscheider zusammen mit Gavin Claypool (SV Preußen Berlin) schon im Vorlauf ein schnelles Rennen. Dabei steigerte Claypool den deutschen U18-Rekord auf 7,80 Sekunden – dicht hinter ihm: Noah Braida und Mark Petruschka, die mit 7,85 Sekunden und 7,89 Sekunden beide starke neue Bestzeiten aufstellen.

Mit diesen Zeiten sind die Wattenscheider Talente nicht nur in Deutschland weit vorne. Auch auf der U18-Weltjahresbestenliste sind sie damit in den Top 10. Im Endlauf konnten beide ihre Zeiten noch einmal bestätigen: 7,89 Sekunden und 7,93 Sekunden standen für Braida und Petruschka zu Buche.

Auch Trainer Bartschat ist zufrieden

„Ich bin wirklich sehr zufrieden,“ sagte Braida. „Ich hätte nie damit gerechnet, mal auf Platz fünf der Weltjahresbestenliste zu stehen. Ein bisschen Luft nach oben habe ich aber schon noch gesehen.“

Auch Trainer Frank Bartschat ist mit dem Wettkampf der beiden Talente extrem zufrieden: „Die Leistung stimmt mich optimistisch, vor allem mit Blick auf den Sommer, denn es waren noch technische Fehler zu erkennen. So eine starke Spitze hat es in der Altersklasse über die Hürden lange nicht gegeben, das ist sensationell. Da machen die drei Athleten die zwei Tickets für die U18-EM unter sich aus.“

Weil die Deutschen Jugendmeisterschaften ausfallen, war das der letzte Wettkampf für die Nachwuchs-Hürdensprinter. Bartschat: „Wir wollen jetzt nichts mehr mit der Brechstange versuchen.“