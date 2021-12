Nachruf: Laer’scher FC trauert um Udo „Netzer“ Erdmann

Bochum. Der Laer’scher Fußballclub betrauert mit Udo Erdmann ein langjähriges Mitglied. Sein Spielverständnis brachte ihm den Spitznamen „Netzer“ ein.

Der Laer’scher Fußballclub 1906 e.V. trauert um sein langjähriges Mitglied Udo Erdmann. Erdmann verstarb kürzlich im Alter von 73 Jahren.

In seiner 60-jährigen Mitgliedschaft spielte er in sämtlichen Altersjahrgängen bis zur Alt-Liga beim L.F.C. Laer. Sein Fußballspiel und –verständnis bescherte ihm schon früh den Spitznamen ‚Netzer‘. „Nach seinem Rückzug aus dem Meisterschaftsspielbetrieb war Udo Erdmann bis vor kurzem ein regelmäßiger kritischer aber auch versöhnlicher Beobachter und Begleiter der Spiele seines L.F.C.“, teilte der Klub mit.

Helfende Hand und Stammtisch-Gründer

„In Udo fanden wir auch immer eine helfende Hand“, heißt es weiter. Ebenso wie sein Mitwirken im Ältestenrat gewürdigt. Eine Herzerkrankung zwang ihn wenige Jahre vor dem Renteneintritt in den Vorruhestand – was ihn nicht davon abhielt den L.F.C.-Stammtisch mit zu begründen und regelmäßig an Ausflügen teilzunehmen.

„Auch in Abwesenheit hatte Udo immer ein Ohr an der Havkenscheider Straße“, heißt es. Er war ein Befürworter der Erweiterung des L.F.C. um eine DiscGolf- und eine Lacrosse-Abteilung.

„Trotz seiner bekannten Einschränkungen traf uns die Nachricht von seinem Tod plötzlich und unerwartet und wir werden Udo Erdmann stets ein ehrendes Andenken bewahren“, teilt sein Klub mit.

