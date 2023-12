Viele Sportplätze sind unbespielbar und gesperrt – jetzt geht es erst einmal in die Halle.

Fußball Nachholspiele? Kreis Bochum schickt Teams in die Winterpause

Bochum. Ab in die Pause: Der Kreis Bochum setzt die Nachholspiele erst im neuen Jahr an. Nur vereinzelt wird am Wochenende Fußball gespielt.

Für fast alle Mannschaften im Fußballkreis Bochum hat die Winterpause begonnen – abgesehen von vereinzelten Nachholspielen ist das Fußballjahr 2023 zumindest auf dem Feld beendet. Nach Rücksprache unter anderem mit der Stadt Bochum haben die Kreis-Verantwortlichen entschieden, keine Nachholspiele mehr anzusetzen.

Am vergangenen Wochenende konnten witterungsbedingt fast keine Fußballspiele in Bochum, Hattingen und Witten stattfinden, nur wenige Platzanlagen waren bespielbar. Das bevorstehende zweite Advents-Wochenende ist im Rahmenterminkalender des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen als Nachholspieltag vorgesehen.

Wintereinbruch: Nur einige Mannschaften spielen noch

Dieser gilt den Kreisen als Orientierung, die Bochumer machen davon aber keinen Gebrauch, stattdessen geht es im Februar eher los. Ausnahmen sind nur eine Handvoll schon vorher angesetzter Nachholspiele, etwa der Heimspieltag des CFK Bochum mit erster und dritter Mannschaft auf der Platzanlage am Lohring.

Überkreislich dagegen soll noch gespielt werden, angesetzt sind in der Bezirksliga 10 die Partien des CFK gegen den SV Bommern und Günnigfeld gegen Castrop-Rauxel. Wattenscheid 09 hat in der Oberliga sogar noch zwei Nachholspiele im Plan stehen, wobei nicht sicher ist, ob die Spiele in Gievenbeck bzw. im Lohrheidestadion ausgetragen werden können.

Meisterschaft erst im Februar, vorher Halle

Der ausgefallene Spieltag wird stattdessen im Februar nachgeholt. Planmäßiger Start ins neue Jahr ist laut Verband der 18. Februar, die beiden Wochenenden davor stehen als Nachholspieltage zur Verfügung. Die am vergangenen Wochenende ausgefallenen Bezirksliga-Spiele sollen am Karnevalssonntag (11. Februar) nachgeholt werden. Dann sollen auch die Kreisliga-Spiele angesetzt werden, fest steht aber erst ein Termin: Das Wittener A2-Duell Rüdinghausen gegen DJK Ruhrtal steigt schon am Samstagabend, 3. Februar, um 19 Uhr.

Zuvor geht es in die Halle: In Bochum finden bereits am Wochenende 16./17. Dezember die ersten Reserveturniere statt. In Witten und Hattingen steigen die großen Turniere im Januar.

