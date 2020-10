Nachholspiel: Concordia Wiemelhausen will den nächsten Sieg

Am Sonntag gelang der Concordia gegen Westfalia Wickede der lang erhoffte erste Saisonsieg. Die Euphorie wollen die Wiemelhauser nutzen, um im Nachholspiel am Donnerstag gegen den BSV Schüren gleich den nächsten Sieg nachzulegen und am Gegner vorbei aus dem Tabellenkeller zu ziehen (19.30 Uhr, Glücksburger Str.). Dafür muss sich die Concordia im Vergleich zum Sonntag aber vor allem defensiv steigern.

Nach dem 6:4 gegen Wickede war die Erleichterung groß. Vor allem offensiv lieferte Wiemelhausen am Sonntag eine spektakuläre Partie ab, fünf Treffer gelangen in der ersten Halbzeit. Doch die vier Gegentore und der starke Abbau in der zweiten Hälfte bleiben ebenso im Gedächtnis. Ob der Knoten wirklich geplatzt ist, wird sich gegen den BSV Schüren herausstellen, der punktgleich mit der Concordia in der Tabelle knapp unter dem Strich steht.

Trainer Oehlmann warnt

„Der erste Sieg der Saison war extrem wichtig für die Moral, wir wollen mit aller Macht jetzt nachlegen. Das ist eine Riesenmöglichkeit für uns, sich von unten zu befreien – die wollen wir nutzen“, sagt Trainer Daniel Oehlmann, warnt mit Blick auf die zweite Halbzeit gegen Wickede jedoch zugleich: „Wir haben der Mannschaft in der Videoanalyse klar aufgezeigt, was wir im Abwehrverhalten sehen wollen. Ich erwarte mir, dass wir diese Lösungen gegen Schüren umsetzen.“