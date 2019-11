Nachbarschafts-Duell gegen Essen für den VfL Bochum

Eigentlich hätten die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Bochum am vergangenen Wochenende nicht spielfrei gehabt, doch das Westfalenpokalspiel gegen den SV Germania Hauenhorst fand nicht statt. Die Gastgeberinnen sagten die Partie ab, so dass die Bochumerinnen kampflos ins Halbfinale einzogen.

„Das kam eigentlich ziemlich ungelegen, weil so unser Spielrhythmus unterbrochen wurde“, meint VfL-Trainer Paul Müller. Für seine Mannschaft startet an diesem Wochenende nämlich schon die Rückrunde. Dabei empfangen die VfL-Frauen, die Tabellenvierter sind mit 21 Punkten, die einen Platz und Punkt dahinter platzierte SGS Essen II (15 Uhr) auf dem Rasenplatz am Stadion. Das Hinspiel gewannen die Blau-Weißen mit 1:0 und wollen auch im Rückspiel wieder drei Punkte einfahren.

SGS Essen II ist jung und dynamisch

„Dafür müssen bei uns aber alle hundert Prozent geben und wir müssen alles abrufen, was wir können“, stellt Müller fest. Mit den Essenerinnen kommt eine Mannschaft nach Bochum, die besonders spielstark, athletisch wie dynamisch und vor allem sehr jung ist. Für Müller ist die Devise ganz klar, dass seine Mannschaft ihre Gäste nicht ins Spiel kommen lassen darf. „Wir müssen vor allem das Zentrum dicht machen, da Essen dort zwei sehr gute Spielerinnen hat“, sagt Müller.

Verstecken braucht sich seine Mannschaft aber auch nicht, zeigte sie in den letzten Spielen doch, wie spielstark sie ist. „Wenn die Mädels ein weiteres Mal diese Leistung abrufen, dann bin ich auf jeden Fall positiv gestimmt“, so Müller, der sich aber auch sicher ist, „dass die Punkte an die Mannschaft gehen werden, die mehr Einstellung und Wille an den Tag legt.“

In personeller Hinsicht könnte es allerdings besser aussehen. Chantal Meißner verletzte sich im letzten Spiel an der Schulter und wird definitiv ausfallen. Hinter den Einsätzen von Maxima Pawlica und Nele Schmidt steht noch ein Fragezeichen.