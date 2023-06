Fußball Oberliga Nach Pause: So plant Wattenscheid 09 mit Ex-VfL-Talent Kree

Wattenscheid. Wattenscheid 09 verpflichtet noch zwei Neue und der Oberligist ist damit immer noch nicht fertig. Einer der Neuen ist Henry Kree vom VfL Bochum.

Noch zwei Neue für die SG Wattenscheid 09: Der Fußball-Oberligist hat mit Blerton Muharremi und Henry Martin Kree zwei weitere Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Verteidiger Muharremi (24) kommt vom FSV Duisburg, hat bei mehreren Klubs Erfahrung in der Oberliga Niederrhein gesammelt. Für Mittelfeldspieler Henry Kree dagegen ist es ein Neustart, der 21-Jährige hat nach dem Ende seiner Ausbildung im im Talentwerk des VfL Bochum eine Pause eingelegt.

Henry Kree ist der Sohn von Martin Kree, der mehr als 400 Bundesligaspiele absolvierte. 164 davon machte er für den VfL Bochum, für den er 1988 im DFB-Pokalfinale auflief und nach seiner aktiven Karriere auch bis 2022 im Präsidium saß. Mit Borussia Dortmund gewann Martin Kree als Profi zwei Deutsche Meisterschaften und die Champions League.

Henry Kree durchlief ab der U13 die Ausbildung beim VfL, trainierte als A-Jugendlicher in der Corona-Zeit auch beim Bundesliga-Team von Thomas Reis mit. Einen Profi-Vertrag beim VfL bekam er 2021 nicht und war seitdem vereinslos.

SG Wattenscheid 09 verpflichtet Henry Kree mit wenig Risiko

Henry Kree hat bereits seit einigen Monaten immer wieder bei der SGW unter Trainer Christian Britscho mittrainiert. „Er hat einen feinen Fuß und kann Spielsituationen gut erkennen“, lobt der Coach. Für die Wattenscheider ist es eine Verpflichtung mit wenig (wirtschaftlichem) Risiko, aber viel Potenzial, falls Kree sein Talent nicht nur im Training, sondern auch im Spiel auf den Platz bringt.

Blerton Muharremi (re.) verteidigte zuletzt für den FSV Duisburg, bringt viel Oberliga-Erfahrung mit. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Auch Blerton Muharremi hat sich in einigen Einheiten in Wattenscheid gut präsentiert und für einen Kaderplatz beworben. Der 1,89 Meter große Verteidiger hat für den Cronenberger SC, SC Velbert und zuletzt den FSV Duisburg 67 Oberliga-Spiele absolviert, vor allem als Innenverteidiger und hinten rechts. „Er wird bei uns die Chance bekommen, sich zu zeigen. Er ist sehr intelligent und hat eine gute Spielanlage, dazu ein angenehmer Typ“, sagt Pozo.

Neuer Linksverteidiger soll Kader vorerst komplett machen

Muharremi ist allerdings eher als Absicherung für die schon stark besetzte SGW-Defensive gedacht. Mit Frederik Wiebel, Jeffrey Malcherek, Marvin Schurig, Eduard Renke und dem stark eingeschätzten Neuzugang Serhat Kacmaz herrscht dort große Konkurrenz.

Muharremi und Kree sind also zunächst nicht als Leistungsträger beim Oberligisten eingeplant, können aber je nach Saisonverlauf und persönlicher Entwicklung ihre Chance bekommen und wichtig werden. Abgeschlossen ist die Wattenscheider Kaderplanung nicht: In den kommenden Tagen will die SGW wie berichtet noch einen Oberliga-erfahrenen Linksverteidiger präsentieren.

