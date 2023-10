Nach Neustart: Wattenscheider Frauen liegen auf Platz zwei

Wattenscheid. Das Frauenteam der SG Wattenscheid 09 wurde neu gebildet. Das Team von Trainer Fülle überzeugt mit guter Defensive und Offensive.

In der Kreisliga der Frauen in Bochum sind bereits zehn Spieltage gespielt. Besonders positiv aufgefallen ist die Defensive der wieder aufgebauten Frauenmannschaft der SG Wattenscheid 09. In diesen Spielen haben die Wattenscheider Frauen erst vier Gegentore hinnehmen müssen, zusammen mit Eintracht Grumme ist das ein Bestwert in der Liga. Gegen den Tabellendritten SV Blau-Weiß Weitmar 09 verlor die Wattenscheider Mannschaft von Trainer Stefan Fülle bisher zum einzigen Mal in der Liga. 1:2 musste sie sich am Ende geschlagen geben.

Das Geheimnis der starken Abwehr erklärt Fülle so: „Die Abwehrreihe davor ist stark, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dahinter mit Anna-Lena Goretzki auch noch eine starke Torhüterin steht.“

Aber auch offensiv hat Wattenscheid einiges an Qualität, erzielte 43 Tore, im Schnitt also 4,3 pro Spiel. Zuletzt gewannen die Wattenscheiderinnen 6:0 gegen den SV Herbede. Patricia Damm traf dabei gleich viermal. Sie ist aktuell mit bereits 21 erzielten Toren nicht nur die Top-Torschützin der Mannschaft, auch in der Liga steht sie in diesem Ranking auf Platz eins. Nur in einem Spiel blieb sie ohne Tor.

Den höchsten Sieg gab es für die SG Wattenscheid 09 gegen Bochum/Laer

Den höchsten Sieg der Saison feierten die Schwarz-Weißen Anfang Oktober gegen die SG FC Bochum/Laer. Beim 12:0 schoss Damm auch vier Tore, aber auch Kapitänin Charleen Miss, Nadine Breitbach, Jessica Geldermann und Anna Strunkheide erzielten in diesem Duell ein Tor für die SG09.

Der Plan, den Stefan Fülle vor der Saison aufgestellt hatte, ist bis jetzt also aufgegangen: „Zunächst ist uns wichtig, dass die Mädels sich kennenlernen und wir in der ersten Saison als Team zusammenwachsen.“ Auch im weiteren Saisonverlauf wünscht sich der Trainer, „eine gute Rolle in der Liga zu spielen“.

Denn punktgleich mit dem ersten Grumme stehen die Wattenscheiderinnen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz mit 27 Punkten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft in Zukunft weiterentwickelt und ob es am Ende der Saison sogar für den Aufstieg reicht. Als nächstes geht es für die 09erinnen an der Berliner Straße gegen die Zweitvertretung von Waldesrand Linden weiter, diese steht aktuell auf Rang vier.

„Vor der Saison haben wir nicht damit gerechnet, jetzt ganz oben zu stehen, also schon im oberen Drittel, aber nicht auf Platz zwei“, sagte Fülle. „Die Saison ist aber noch nicht vorbei, und gerade die nächsten vier Spiele sind entscheidend für uns. Wir befassen uns aktuell noch nicht wirklich mit dem Aufstieg, aber wenn es dazu käme, wäre es natürlich sehr schön.“

Die Wattenscheiderinnen machen bereits vieles richtig, ob es am Ende dieser Saison schon für den Aufstieg reicht, wird sich noch zeigen. Vor allem in den nächsten vier Spielen gegen Waldesrand Linden 2 (So., 15 Uhr), derzeit Vierter, den Zehnten Gerthe, den Neunten SV Bommern 2 und Tabellenführer SV Eintracht Grumme wird es schwer.

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum