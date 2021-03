Nach der EM: Keine Coronafälle beim TV Wattenscheid

Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images For European Athletics

Marius Probst (r.), der bei der EM in Torun über 1500 Meter am Start war, kehrte gesund von der EM zurück.

Wattenscheid. Es gab zahlreiche Coronafälle nach der Leichtathletik-EM. Athleten und Trainer des TV Wattenscheid sind nicht betroffen. Petros vor Halbmarathon.

Nach der Hallen-Europameisterschaft der Leichtathleten im polnischen Torun gab es international zahlreiche Coronafälle. Auch im deutschen Team wurden nach der Rückkehr sieben EM-Teilnehmer positiv auf Covid-19 getestet, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit – angesichts von 48 Aktiven und 19 Betreuern eine hohe Zahl.

Vom TV Wattenscheid 01 ist keiner der vier EM-Teilnehmer betroffen, erklärte Manager Michael Huke auf Anfrage dieser Redaktion. Dreispringerin Jessie Maduka, Hürdensprinter Erik Balnuweit, 1500-Meter-Läufer Marius Probst und Bundestrainer Markus Kubillus, zugleich Cheftrainer des TV 01, begaben sich nach der Rückkehr nach Deutschland in eine freiwillige Quarantäne, um das Ergebnis eines weiteren PCR-Tests abzuwarten. Bei allen fiel es negativ aus, alle sind bereits wieder im normalen Trainingsbetrieb.

Hochkarätiger Halbmarathon in Dresden mit Petros und Pfeiffer

Aus dem Trainingslager zurück kehren zwei Ausdauerspezialisten des TV Wattenscheid und starten gleich mit einem packenden Wettkampf. Amanal Petros und Hendrik Pfeiffer reisen direkt vom mehrwöchigen Trainingslager in Kenia nach Dresden. Dort steht am Sonntag das hochkarätig besetzte „itelligence Citylauf Invitational“ an. Auch Nils Voigt ist dabei.

Alle drei Wattenscheider gehen im Halbmarathon an den Start. Vor allem Petros, der im vergangenen Dezember in 2:07:18 Stunden einen neuen deutschen Marathon-Rekord aufstellte, ist viel zuzutrauen.

Petros und Pfeiffer, die beide schon die Olympia-Norm im Marathon gelaufen sind, sowie Talent Voigt treffen auf enorm starke Konkurrenz, selten war ein Halbmarathon in Deutschland derart gut besetzt. So sind mit Sondre Moen (Norwegen) und Daniele Meucci zwei absolute europäische Topläufer dabei.Alle Rennen (ab 8.30 Uhr/auch Marathon und 10-Kilometer-Lauf) gehen über eine für Zuschauer nicht zugängliche, flache 2,5-Kilometer-Runde. Zu sehen gibt es sie im Live-Stream auf sportdeutschland.tv.