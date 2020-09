Nach Corona-Fall: Wiemelhausen nimmt den Betrieb wieder auf

Für Concordia Wiemelhausen (in rot) geht es am Sonntag weiter.

Bochum. Nach Corona-Verdacht ist der Westfalenligist wieder im Training. Das Heimspiel am Sonntag kann stattfinden.

Das Zittern hat ein Ende: Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen ist wieder ins Training eingestiegen, der Corona-Test eines Spielers, der Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, ist negativ ausgefallen.

„Zum Glück ist alles nochmal gut ausgegangen“, sagt Uwe Gottschling, Sportlicher Leiter in Wiemelhausen. Die Partie am Sonntag (15 Uhr) gegen den BSV Schüren kann also an der Glücksburger Straße stattfinden. Das abgesagte Spiel gegen den SV Sodingen wird am 1. Oktober um 19.30 Uhr nachgeholt.