Moreno Matz sorgt für Jubel bei der DJK Wattenscheid

Wattenscheid. Überraschender Erfolg für die DJK Wattenscheid, der Bezirksligist gewann beim Erler SV mit 1:0. Der Trainer lobt den Einsatz seines Teams.

Wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt für die DJK Wattenscheid. Im vorverlegten Meisterschaftsspiel bezwang der Bezirksligist am Mittwochabend den Erler Spielverein in Gelsenkirchen mit 1:0. Damit kletterte die DJK vorerst auf Rang zehn der Staffel 9.

„Wir haben die in Grund und Boden gekämpft. Auch wenn die mehr Spielanteile hatten, der Sieg war absolut verdient“, erklärte DJK-Trainer Norman Seidel, dessen Team bereits recht früh mit 1:0 in Führung gehen konnte. Moreno Matz traf nach sieben Minuten für die DJK.

Torschütze Matz trifft nur Aluminium

Zwar verstärkte sich in der Folge der Lauf auf das Tor der Wattenscheider, deutliche Chancen hatten im ersten Durchgang aber weiterhin nur die Gäste. So hatte Moreno Matz nach knapp einer halben Stunde auch das 2:0 auf dem Fuß, sein Schuss prallte jedoch an das Aluminium.

Nach der Pause lösten die Erler ihre Viererkette dann recht zügig auf und machten so noch mehr Druck, der Defensivverbund der DJK ließ aber nichts mehr anbrennen. „Ein Sonderlob geht an unseren Torwart Philipp Feldmann. Auch wenn er keine Hundertprozentigen mehr retten musste, er hat noch einige gefährliche Bälle aus unserem 16er abgefischt“, so Seidel, dessen Team nun ein entspanntes Wochenende vor sich hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum