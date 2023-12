Monatelange Pause: Kullik gibt nun wieder Vollgas für Bochum

Bochum. Sieben Monate fehlte Lisa Kullik den VfL Viactiv Astro Ladies verletzt. Wie sie wieder zu einer wichtigen Spielerin im Bochumer Kader wurde.

Lisa Kullik war von sich selbst überrascht. Sieben Monate hatte sie zusehen müssen, saß am Spielfeldrand oder auf der Tribüne als ihre Kolleginnen der VfL Viactiv Astro Ladies in der vergangenen Saison in die Playoffs einzogen, Vierter wurden und auch im Pokal ins Final-Four kamen. Ab Januar ging bei der 28-Jährigen nichts mehr.

Eine chronische Entzündung im Gelenk des Großen Zehs machte Basketballspielen unmöglich. Eine Operation folgte und das lange Warten. „Das hat mich schon geärgert“, meint sie. Erst seit August kann die Small-Forward-Spielerin wieder auf dem Parkett mitwirken. „Das hat sich aber dann sofort wieder gut angefühlt“, sagt sie.

VfL Viactiv Astro Ladies: Lisa Kullik gibt seit dem ersten Spiel Vollgas

Seitdem ist Lisa Kullik verletzungsfrei geblieben. In der Vorbereitung zu dieser Saison habe sie sich zwar noch etwas eingewöhnen müssen, in der Liga aber gibt sie seit dem ersten Spiel Vollgas. „Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet“, meint sie. Schnell scorte sie wieder und ist eine wichtige Spielerin im Kader von VfL-Trainer Michael Minnerop geworden.

Durchschnittlich 9,1 Punkte erzielt sie pro Spiel, der viertbeste Wert bei den Astro Ladies. In den bisherigen neun Saisonspielen stand sie knapp 29 Minuten auf dem Feld. Zahlen sind aber nicht alles, das weiß auch Kullik. Ihre persönlich beste Saisonausbeute holte sie bei der 60:89-Niederlage in Grünberg. 19 Punkte erzielte sie da. Beim Heimabschluss am vergangenen Sonntag blieb sie ohne Punkt. „Da habe ich wirklich kein glückliches Händchen gehabt“, gibt sie zu. „Aber am Ende ist es auch egal, wer die Punkte macht.“ Der Sieg war viel wichtiger.

Erster Sieg nach drei Spielen: VfL Viactiv Astro Ladies siegen gegen Chemcats Chemnitz

Und nach drei Spielen des Wartens gelang den Astro Ladies das auch mal wieder. Ein 74:53 gegen die Chemcats Chemnitz ließ die trübe Laune der vergangenen Wochen zumindest kurzfristig in den Hintergrund treten. „Wir haben viel besser verteidigt und eine bessere Intensität gehabt“, meint Kullik. Aus den Fehlern der Vorwoche haben die Bochumerinnen gelernt.

Das wollen sie auch beim TuS Lichterfelde, dem Hinrundenabschluss, beweisen (9. Dezember, 15 Uhr), um weiter den Kurs in Richtung Playoffs zu halten. Denn das bleibt das grobe Saisonziel der Bochumerinnen. „Wir sind auf einem guten Weg. Es ist auch ein persönliches Ziel, in do-or-die-Spielen mitzumachen“, sagt Kullik. Es wäre der richtige Abschluss ihrer Comeback-Saison.

Astro Ladies: Groll (2), E. Morsbach (6), Filewich (20), Friedrich (8), Birtner (11), Martin (15), Laerbusch, Kullik, Tews (10), Barroso-Perez (2)

