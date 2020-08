Mit neuem Platz: SF Westenfeld wollen jetzt weiter wachsen

Bochum. Nach der geglückten Premiere auf dem neuen Platz an der Lohackerstraße wollen die Sportfreunde Westenfeld wachsen. Schritt für Schritt.

Mehr als zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Sportfreunde Westenfeld ein Pflichtspiel auf dem heimischen Platz an der Lohackerstraße austragen konnten. Nachdem Oberbürgermeister Thomas Eiskirch vergangene Woche die neu sanierte Anlage inklusive Kunstrasen und Tartanbahn an die Sportfreunde übergeben hatte, folgte am Sonntag der lang ersehnte Eröffnungsspieltag. In aller Freundschaft, versteht sich. Das erste Pflichtspiel steigt dann am ersten September-Wochenende.

Neben der Westenfelder Damenmannschaft und Zweitvertretung absolvierte am Sonntag auch die erste Mannschaft, normalerweise in der Kreisliga B am Ball, ihr erstes Testspiel auf dem neuen Geläuf. Prominenter Gegner zur Eröffnung Und der Gegner war durchaus namhaft. Zur Feier des Tages gastierte Oberligist Wattenscheid 09 an der Lohackerstraße.

Verein hat den Eröffnungstag herbeigesehnt

Freut sich über eine neue sportliche Heimat: Dennis Risse, Trainer von SF Westenfeld. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Dieser Tag wurde von uns allen herbeigesehnt“, betont Westenfelds Vorstandsvorsitzende Irene Röhling, die mit dem Ablauf der Veranstaltung zufrieden ist: „Wir sind froh, dass wir diesen kleinen Eröffnungstag heute durchführen konnten und es ist natürlich toll, dass Wattenscheid unserer Einladung gefolgt ist.“ Um die aktuell erlaubten 300 Zuschauer nicht zu überschreiten, wurde das Kartenkontingent auf geladene Gäste beschränkt, eine große Eröffnungsfeier soll nach Möglichkeit im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Westenfelds Trainer stolz auf sein Team

Die anwesenden Gäste sahen einen engagierten Auftritt des Kreisligisten, auch wenn Wattenscheid keinen Zweifel an seiner Überlegenheit ließ. Am Ende hieß es 0:9 aus Sicht der Gastgeber. Westenfelds Torhüter Max Holtschneider parierte jedoch einen Elfmeter und verhinderte damit eine zweistellige Niederlage. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben konditionell über die gesamte Spielzeit super mitgehalten. Von daher habe ich an unserer Leistung heute nichts auszusetzen“, resümierte Westenfelds neuer Trainer Dennis Risse, der für die kommende Saison keine großen Sprünge erwartet: „Die letzte Saison lief für uns nicht besonders gut. Deshalb wollen wir zunächst einmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Los geht es in der Kreisliga B2 mit einem Heimspiel am 6. September (15 Uhr) gegen die SG Linden-Dahlhausen II.

Sportfreunde Westenfeld wollen bescheiden bleiben

Und auch von Vorstandsseite bleiben die Ziele bescheiden, wie Röhling erzählt: „Mein Traum ist es, langfristig im Jugendbereich alle Altersklassen zu besetzen und mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga A zu spielen. Aber das ist jetzt überhaupt nicht relevant. Wir wollen langsam wachsen und uns nicht überfordern.“

In der kommenden Saison ist Westenfeld abgesehen von der A-Jugend in allen Altersklassen mit jeweils einer Mannschaft vertreten, wobei die Minikicker- und B-Jugend –Teams neu aufgebaut werden. Der Fokus liegt aber laut Röhling vor allem auf dem Vereinsleben: „Nach zwei Jahren ohne eigenen Platz sind wir erleichtert, dass wir wieder ein echtes Zuhause haben. Wir sind kein Leistungszentrum. Viel wichtiger ist es, dass es zwischenmenschlich passt und im Verein alle an einem Strang ziehen.“