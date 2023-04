Mit Fotostrecke: SG Ruhr richtet „Arena Meet“ im Uni-Bad aus

Bochum. 610 Schwimmerinnen und Schwimmer, 2920 Starts. Die SG Ruhr richtete im Uni-Bad das „Arena Meet“ aus. Etliche Talente zeigten sich.

Im Querenburger Uni-Bad ging es an diesem Wochenende rund. Die SG Ruhr richtete das „Arena Meet“ im Schwimmen aus. Am Freitag starteten die ersten Wettkämpfe, am Samstag und Sonntag ging es jeweils ab 9 Uhr weiter.

610 Schwimmerinnen und Schwimmer verschiedener Altersklassen gingen im Unibad an den Start, etliche von ihnen in mehreren Disziplinen und Strecken. Sie hatten sich für 2920 Starts angemeldet. Sportlerinnen und Sportler aus 47 Vereinen waren dabei. Darunter auch etliche Talente der SG Ruhr und von Blau-Weiß Bochum.

Arena-Meet im Unibad Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmerinnen starten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum zu ihrem Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmer starten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum zu ihrem Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmer schwimmen am Samstag, 22.04.2023, in Bochum ihren Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmer erreichen am Samstag, 22.04.2023, in Bochum das Ziel. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Wettkampfrichterinnen nehmen am Samstag, 22.04.2023, in Bochum die Zeiten. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmer starten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum zu ihrem Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmerinnen und Schwimmer warten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum auf ihren Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmerinnen starten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum zu ihrem Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Ein Wettkampfrichter nimmt am Samstag, 22.04.2023, in Bochum die Zeit. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Fabian Landen von der SG Rhein-Mosel schwimmt am Samstag, 22.04.2023, in Bochum über 50m Brust. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Julian Hankiewicz aus Polen schwimmt am Samstag, 22.04.2023, in Bochum über 50m Brust. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jos Ganskow von der SG Rhein-Mosel schwimmt am Samstag, 22.04.2023, in Bochum über 50m Brust. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmer erreichen am Samstag, 22.04.2023, in Bochum das Ziel. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmer schwimmen am Samstag, 22.04.2023, in Bochum ihren Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmerinnen starten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum zu ihrem Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmer schwimmen am Samstag, 22.04.2023, in Bochum ihren Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmerinnen starten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum zu ihrem Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmerinnen und Schwimmer warten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum auf ihren Wettkampf. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Die Kampfrichter bereiten am Samstag, 22.04.2023, in Bochum die Wettkämpfe vor. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Arena-Meet im Unibad Jugendliche Schwimmerinnen und Schwimmer schwimmen sich am Samstag, 22.04.2023, in Bochum ein. Im Uni-Bad richtete die SG Ruhr das Arena-Meet 2023 aus. 610 Sportler und Sportlerinnen aus 47 Vereinen nahmen teil. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Blau-Weißen hatten Ende März im Unibad den „Bochum-Cup“ erfolgreich ausgerichtet. Dabei kam es zu 3400 Starts. Den Cup gewann die SG Schwimmen Münster, Blau-Weiß nahm als Gastgeber nicht an dieser Wertung teil.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum