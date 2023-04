Mit Fotostrecke: Reitverein Wattenscheid richtet Turnier aus

Wattenscheid. Beim Reit- und Fahrverein Wattenscheid steht nach dem Dressur- nun ein Springturnier an. Auch das geht über zwei Tage

Der Ländliche Reit- und Fahrverein Wattenscheid hat zuletzt bereits ein Turnier erfolgreich über die Bühne gebracht. Das Dressurturnier für die Klassen E bis M war ein voller Erfolg. Nun folgt das Springturnier.

Auch das findet am kommenden Wochenende über zwei Tage auf der Anlage an der Höntroper Straße 97 in Bochum-Wattenscheid statt.

Dressurtage beim LRFV Wattenscheid Dressurtage beim LRFV Wattenscheid Bildimpressionen von den Dressurtagen beim LRFV Wattenscheid. Foto: Uwe Möller

Die erste Springprüfung ist am Samstag, 22. April, um 10 Uhr, die letzte am Samstag um 16.30 Uhr. Am Sonntag, 23. April, geht das Turnier von 9 bis 16 Uhr.

