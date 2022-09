Mit Fotostrecke: Astro Ladies Bochum mit hohem Auftaktsieg

Thomas von Viactiv Astro Ladies Bochum weist die Richtung, neben ihr ist Filewich am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen gegen Eintracht Braunschweig. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Sarah Olson von Viactiv Astro Ladies Bochum, weiß, freut sich über ihren Drei-Punkte-Wurf gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Leonie Bleker von Viactiv Astro Ladies Bochum, weiß, spielt gegen Sohn, links, und Jacob von Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Sarah Olson von Viactiv Astro Ladies Bochum, weiß, spielt gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Leonie Bleker von Viactiv Astro Ladies Bochum, weiß, spielt gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Headcoach Teresa Schielke coacht ihre Mannschaft Viactiv Astro Ladies Bochum gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Charlotte Behr von Viactiv Astro Ladies Bochum, links, und Susanne Niehaus spielen gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Charlotte Behr von Viactiv Astro Ladies Bochum, weiß, spielt gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Martin von Viactiv Astro Ladies Bochum, weiß, spielt gegen Lingnau von Eintracht Braunschweig am Sonntag, 25. September 2022 in Bochum. Das Spiel ist ein Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga der Frauen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Bochum. Das Bochumer Basketball-Zweitliga-Team setzt sich an die Spitze – gerade die jüngeren Spielerinnen überzeugen gegen Braunschweig.

Vom großen Potenzial der Mannschaft war in der Saisonvorbereitung immer wieder die Rede, nun haben die Viactiv Astro Ladies Bochum es auch auf dem Parkett gezeigt: Mit 92:55 besiegten die Bochumer Zweitliga-Basketballerinnen am Sonntagabend Eintracht Braunschweig in der Rundsporthalle, sicherten sich damit beim Debüt von Trainerin Theresa Schielke nicht nur die ersten Punkte, sondern auch die erste Tabellenführung der Saison.

Auch wenn die Braunschweigerinnen ersatzgeschwächt antraten – acht Spielerinnen standen auf dem Spielbericht, fünf Stammspielerinnen fehlten laut Verein – gab es wenig an dem auszusetzen, was die Astro Ladies zeigten: „Man kann natürlich immer Dinge verbessern“, meinte Weronika Schielke, die Pressesprecherin des Teams. „Aber das war eine gute und geschlossene Teamleistung.“

Astro Ladies Bochum: Langermann und Olson machen die meisten Punkte

Die Zahlen dazu waren eindrucksvoll: Nach einigen nervösen Minuten zu Spielbeginn übernahmen die Bochumerinnen die Kontrolle, gab die Führung ab dem 3:2 nie wieder ab, sondern baute sie kontinuierlich aus. Alle vier Viertel gingen an den VfL, der sowohl für zwei als auch für drei Punkte jeweils eine starke Quote von 50 Prozent vorzuweisen hatte.

Dabei waren die Stärken der Vorsaison weiter sichtbar: Sarah Olson und Lara Langermann, die in der vergangenen Saison immer stärker in der Rolle der Spielmacherinnen wurden, sammelten mit 20 (Langermann) und 17 (Olson) die meisten Punkte. Langermann stand mehr als 30 Minuten auf dem Parkett, oft auch gemeinsam mit Olson.

„Auch Neuzugang Julia Martin hat ein starkes Debüt gegeben“, lobte Schielke. Leonie Bleker, eine der stärksten in der vergangenen Spielzeit, glänzte auch in der neuen Saison direkt wieder, legte neun Rebounds und auch acht Assists auf. Neuzugang Keylyn Filewich machte 16 Punkte und holte ebenfalls neun Rebounds.

Nächstes Heimspiel bereits am nächsten Samstag gegen Lichterfelde

Nicht nur auf der Braunschweiger Seite des Spielfelds hatten die Gäste dem VfL wenig entgegenzusetzen. „Wir haben eine gute Defense gespielt, gut rotiert“, lobte Schielke – es gab insgesamt wenig auszusetzen am Spiel der Bochumerinnen, ein mehr als vielversprechender Auftakt, wenn auch gegen einen geschwächten Gegner.

„Besonders auch die jüngeren Spielerinnen haben gezeigt, was in ihnen steckt“, freute sich Schielke, „es hat insgesamt schon Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen.“ Dazu gibt es bereits am kommenden Wochenende die nächste Chance, denn die 2. DBBL hat nun einen Doppelspieltag vor sich: Am kommenden Samstag ist der TuS Lichterfelde aus Berlin zu Gast in der Rundsporthalle, der TuS unterlag zum Auftakt knapp in Grünberg. Am kommenden Montag (3. Oktober) sind die Bochumerinnen dann zum ersten Auswärtsspiel der Saison zu Gast bei BBZ Opladen.

Astro Ladies Bochum - Eintracht Braunschweig 92:55

Viertel: 17:10, 23:11, 29:24, 23:10

Bochum: Langermann (20 Punkte/3 Dreier), Olson (17/3), Filewich (16/9 Rebounds), Bleker (13/9 Rbd./8 Assists), Martin (9), Friedrich (8), Kullik (6), Thomas (2), Behr (1), L. Morsbach, E. Morsbach, Niehaus.

