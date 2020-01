Mit Emrah Uzun gelingt der DJK Hordel der nächste Coup

Westfalenligist DJK TuS Hordel hat auf dem Winter-Transfermarkt kurzfristig noch zweimal zugeschlagen und dabei weit über die Landesgrenzen hinaus geschaut: Aus Japan kommt Torhüter Toshiya Furuya, aus der Türkei der Gelsenkirchener Emrah Uzun. Beide werden beim Test am Dienstag gegen den Bezirksligisten CSV Linden (19.30 Uhr, Hordeler Heide) noch nicht mitwirken, sollen bis zum Ligastart aber spielberechtigt sein. Weil die Personallage noch angespannt ist, laufen gegen Linden einige U19-Spieler mit auf.

Uzun ist für Hordel nach Güngör Kaya der nächste Coup. Der 32-Jährige wurde bei RW Essen ausgebildet, wechselte später erst zu den Sportfreunden Siegen und dann nach Uerdingen. Mit dem KFC stieg der variable Offensivspieler bis in die Oberliga auf und hatte dabei stets eine starke Torquote. Im Jahr 2014 zog es ihn in die zweite türkische Liga. Zuletzt spielte er für Corum FK, wo der Vertrag aufgelöst wurde. Nun will Uzun seinen Lebensmittelpunkt wieder in das Ruhrgebiet verlegen.

„Dass wir ihn kriegen konnten, ist ein großes Glück für uns“, sagt Manager Jörg Versen. Auch für den anderen Transfer hat er über den Tellerrand hinausgeschaut und seine Japan-Connection aktiviert. Nach dem Abgang von Sören Gerlach wurde nach einem neuen zweiten Torhüter gesucht und bei UA Urquiza im Land der aufgehenden Sonne gefunden. Der 23-jährige Japaner hat schon Auslandserfahrungen, hat in Kroatien und Argentinien gespielt. „Und er hat jetzt richtig Bock auf die Erfahrung in Deutschland“, so Versen.