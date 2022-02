Mit 35 Fotos: BC Langendreer gewinnt Derby beim TV Gerthe

Stadtduell zwischen Gerthe geht an Langendreer mit 55-59

Till Inkmann (TV Gerthe) (R9 in der Defensive gegen Lauritz Wilke (BC Langendreer) beim Basketball Oberliga-Spiel zwischen TV Gerthe und dem BC Langendreer am 26. Februar 2022 im SZ Gerthe in Bochum-Gerthe.

Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services