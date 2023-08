Der FSV Witten II trat in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga B zu mehreren Spielen nicht an.

Fußball Kreisliga Minuspunkte in der Bochumer Kreisliga C – das ist der Grund

Bochum. C-Liga-Fußball-Teams aus Witten, Hattingen und Bochum hatten zum Saisonstart Minuspunkte. Grund dafür ist eine Regel gegen Wettbewerbsverzerrung.

Mit einem 8:2-Erfolg über Stockum III startete die dritte Mannschaft des TuS Hattingen sehr erfolgreich in die neue Saison. Kurios aber: Nach dem ersten Spieltag sind die Hattinger nicht etwa Tabellenführer, sondern haben null Punkte auf dem Konto. Das hängt mit einem Punktabzug zusammen – in der Kreisliga C3 sind davon gleich mehrere Teams betroffen.

Während die SF Schnee II und TuS Hattingen III jeweils mit drei Minuspunkten starten mussten, der FSV Witten II sogar sechs. Den Grund für die Minuspunkte erklärt Jörg Kaminski Vorsitzender des Kreisfußballausschusses in Bochum: „Alle drei Mannschaften starten aufgrund von Nichtantritten zu Spielen mit Minuspunkten in die neue Saison und es wurden jeweils Ordnungsgelder verhängt.“

Neue Regel: Zum Saisonende werden Nichtantritte härter bestraft

Die von Kaminski beschriebenen Strafen gelten, wenn ein Team zu einem Spiel nach dem 1. Mai einer Saison nicht antritt. Diese Regelung wurde zur vergangenen Saison eingeführt und soll die Wettbewerbsverzerrung zum Saisonfinale verhindern: Wenn eine Mannschaft nach dem 1. Mai nicht zu einem Spiel antritt, gibt es für den Verein eine Strafe von 100 Euro, dazu kommen die drei Minuspunkte.

Während die Hattinger ihre Minuspunkte ausgeglichen haben, stehen die SF Schnee II nach dem 0:8 gegen Märkisch Hattingen II weiter mit einer negativen Punktzahl fast am Tabellenende. Dahinter steht noch die FSV-Reserve mit sechs Minuspunkten.

FSV Witten II verzichtete auf die Aufstiegsrunde

Kurios: Diese handelte sich das FSV-Team nicht in der regulären Saison, sondern in der Aufstiegsrunde ein: Mit 67 Punkten waren die Wittener Tabellenzweiter und durften nach einer erfolgreichen Runde um den Aufstieg in die B-Liga spielen – nach einem 2:4 und einem 1:14 in den ersten beiden Partien verzichtete der FSV aber darauf, zu den letzten beiden Spielen anzutreten: Macht 200 Euro Strafe und minus sechs Punkte zum Start der neuen Saison.

Auch Teutonia Ehrenfeld III in der C4 wäre mit Minuspunkten gestartet, die Mannschaft wurde aber bereits vor dem Start zurückgezogen.

